Mediaworld: Grandi e piccoli elettrodomestici a prezzi da Black Friday!

Mentre impazzano le offerte giornaliere del “Solo per oggi”, del “Che spettacolo” e le proposte del “Gaming all’ennesima potenza”, vi segnaliamo una quarta iniziativa di Mediaworld chiamata “La Casa per me“, che permette a tutti gli interessati di acquistare molteplici elettrodomestici (sia di piccola che di grande taglia) a prezzi da Black Friday!

La lista, come da tradizione per Mediaworld, è piuttosto variegata e coinvolge diversi prodotti appartenenti ad altrettante sotto-categorie del portale ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata al frigorifero combinato LG GBB62PZGFN, attualmente acquistabile alla cifra di 649,00€ anziché 1349,00€, a seguito di un notevole sconto di 700,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Dotato della tecnologia proprietaria Linear Cooling, il frigorifero in questione mantiene gli alimenti più freschi e per più tempo, rispetto ad altri prodotti dello stesso segmento di mercato. Infatti, il compressore “linear inverter LG” è in grado di conservare l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a lungo, agendo su tutte quelle variazioni di temperatura che talvolta rovinano l’aspetto e soprattutto il sapore.

Inoltre, possiede la tecnologia Door Cooling che permette un raffreddamento fino al 32% più rapido degli scompartimenti. E, grazie al sistema “Fresh Converter”, questo frigorifero permette anche di personalizzare la temperatura di alcuni cassetti, per poter migliorare la conservazione di carne, pesce e verdura.

Chiaramente, si tratta di un’offerta da prendere in considerazione, tenendo presente tutte le caratteristiche appena descritte di questo prodotto. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di dare uno sguardo alle proposte di Mediaworld al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarle in tutta la loro interezza. Infine, vi suggeriamo di seguirci nei prossimi giorni per il coverage completo del Prime Day, e di seguirci su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

