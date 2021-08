Mediaworld inarrestabile! PS5 Digital Edition in vendita dalle 17:30!

Credevamo di aver archiviato la pratica PS5 per oggi, giacché si è appena conclusa la vendita della console in versione standard sulle pagine di Mediaworld, ma a quanto pare non è ancora finita! La catena ha infatti deciso di recuperare direttamente in giornata quello che era stato il “fail” della mattinata odierna quando, come saprete, la vendita di PlayStation 5 in versione “Digital Edition” era stata interrotta a causa di un problema tecnico.

A questo punto, credevamo di dover attendere almeno la giornata di domani prima di rivedere PlayStation 5 Digital Edition sullo store della catena, ed invece ecco la sorpresa: la console sarà messa in vendita a partire dalle 17:30 di oggi!

La notizia ci è arrivata direttamente dalla catena, e per la precisione dal sito che Mediaworld dedicato proprio alla vendita delle console da gaming di casa Sony e Microsoft dove, come potrete constatare loggandovi alle seguenti coordinate, è già aperta la sala d’attesa che anticipa l’inizio della vendita! Considerato che la vendita delle 15:30 non ha avuto particolari intoppi, ed è anzi filata liscia, ci sono ottime speranze che anche questa ultima vendita di PlayStation 5 Digital Edition dia i suoi frutti, permettendovi di portarvi a casa (diremmo “finalmente”), la tanto agognata console Sony.

Ovviamente, anche stavolta ci preme ricordarvi che la vendita di PlayStation 5 sulle pagine di Mediaworld è soggetta all’iscrizione al nuovo portale gaming della catena. Senza tale iscrizione, infatti, non potrete accedere alla coda di vendita, né tantomeno al carrello. Ecco perché vi suggeriamo di utilizzare il tempo che vi separa dalla vendita per accedere a queste coordinate, luogo dove potrete anticiparvi effettuando la vostra iscrizione o il login al sito, così che poi siate già pronti per l’acquisto al momento dell’apertura della coda online.

Inoltre, come ribadisce anche Mediaworld sul suo portale, il solo accesso alla coda dello store non vi garantirà l’acquisto, specie considerando che le scorte sono molto limitate e che il numero di clienti in fila sarà certamente elevato. Occorrerà certamente un pizzico di fortuna ma, soprattutto, è bene ricordare che la coda (e la buona riuscita dell’acquisto), sono soggetti a tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Probabile, dunque, che pur restando in coda per oltre 1 ora, non possiate o non riusciate ad accaparrarvi una console, anche se vi suggeriamo comunque di provarci visto che, a differenza di Gamestop, Mediaworld è ad oggi l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed il modo in cui questo ha avuto effetto sulla vendita di PS5, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

