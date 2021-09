Mediaworld inaugura le offerte gaming per i più “skillati”!

Mentre su Amazon impazzano le “Offerte di Settembre”, vi segnaliamo che Mediaworld ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante iniziativa valida fino al prossimo 12 settembre, denominata “Per i più skillati”, rivolta a tutti gli appassionati del videogioco. Infatti, sul portale potrete trovare tastiere, mouse, monitor e console a prezzi decisamente convenienti, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati da Mediaworld nel suo “Per i più skillati” ma, tra le tante offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al bundle Razer Power Up, composto dalla tastiera Razer Cynosa Lite, dal mouse Razer Viper e dalle cuffie Razer Kraken X Lite. Originariamente disponibile a 149,99€, quest’oggi e fino al prossimo 12 settembre sarà acquistabile a “soli” 99,99€, grazie ad uno sconto di ben 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando dunque di un bundle che, attraverso un piccolo esborso monetario, permette fin da subito a tutti gli appassionati di giocare su PC. Il primo prodotto a comporre questo bundle è la tastiera Razer Cynosa Lite, che garantisce alte prestazioni grazie alla presenza di tasti morbidi e ammortizzati, oltre alla possibilità di personalizzare la retroilluminazione con oltre 16,8 milioni di colori, mediante il software Razer Chroma.

Il mouse da gaming Razer Viper rappresenta un’ottima soluzione per tutti i giocatori, che essi siano destrorsi che mancini. Vanta degli ottimi tasti per poter assicurare una risposta ultraveloce, soprattutto durante la riproduzione di videogiochi competitivi, come Call of Duty Warzone e Fortnite. Invece, le cuffie Razer Kraken X Lite vantano un driver da 40 mm con calibrazione personalizzata e la piena compatibilità con l’Audio Surround 7.1 per un suono spaziale. Non manca un microfono cardiode pieghevole per poter consultare i propri amici.

Insomma, come abbiamo espressamente anticipato, si tratta di un bundle di ottimo valore, che permetterà a chiunque di immergersi in tantissime sessioni di gioco. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in sconto, vi consigliamo di dirigervi nell’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld nel suo “Per i più Skillati”.

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Invece, qualora siate alla ricerca di coupon, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata. Buono shopping!

