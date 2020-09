[ULTIMO GIORNO] Offerte su tantissimi monopattini elettrici e non solo su MediaWorld!

AGGIORNAMENTO 30/09/2020: ultimo giorno per approfittare della promozione

Dopo le offerte di MediaWorld relative al Solo per oggi, vogliamo segnalarvi che il famoso e-commerce ha appena lanciato una nuova promozione dal nome di Tech & The City, valida fino al 30 settembre, che permette di acquistare prodotti smart per l’utilizzo in città a prezzi decisamente interessanti, come monopattini e biciclette elettriche, senza però dimenticare smartphone e tablet.

La selezione di offerte è molto vasta e tra le tante disponibili vi segnaliamo il monopattino Xiaomi MI Electric, venduto a 349,00€, con uno sconto di 50€. Si tratta di uno dei modelli di monopattino elettrico che vanta il miglior rapporto qualità-prezzo, una caratteristica che da sempre ha contraddistinto i prodotti del noto brand cinese. Inoltre, vale la pena segnalare anche la possibilità di risparmiare ulteriormente su un articolo del genere sfruttando il bonus mobilità messo a disposizione dallo Stato che, qualora rientriate nei requisiti, permette di risparmiare fino a 500,00€.

I vantaggi offerti da un monopattino elettrico come il Xiaomi MI Electric sono ovviamente numerosi, soprattutto se dovete spostarvi di pochi chilometri, una situazione in cui l’utilizzo di quest’ultimo è molto più consigliato rispetto a dover usare la propria auto e, se vogliamo, anche più divertente. Questo modello raggiunge una velocità massima di 25Km/h e permette di percorrere fino a 30Km, garantendo una buona sicurezza grazie alla presenza di un’impugnatura antiscivolo, gomme ammortizzate e da un doppio sistema frenante, posto sia all’anteriore che al posteriore. Non manca una potente luce in grado di illuminare la strada fino a 6 metri e quindi renderlo utilizzabile con sicurezza anche di sera. Insomma, lo Xiaomi MI Electric è praticamente adatto a tutti, dato che è stato progettato puntando alla massima semplicità, con un singolo pulsante e 4 luci a LED sul manubrio che indicano quanta batteria rimane.

Quello di Xiaomi non è l’unico modello disponibile in questa nuova iniziativa, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, alcune delle quali trovate in calce. Infine, non dimenticate di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

