Mediaworld: prezzi bassissimi sui prodotti Oral-B e Braun!

Dopo le precedenti proposte dedicate agli smartphone Oppo e Microsoft Surface, Mediaworld torna ancora una volta a proporci sconti squisitamente dedicati a brand specifici, passando oggi a Braun e Oral-B che, con i loro prodotti, vi permetteranno di prendervi cura della propria igiene in maniera ottimale. Insomma, quella che è sempre stata un’iniziativa generica sembra stia diventando, forse in vista di San Valentino, un ottimo modo per acquistare articoli specifici, chiaramente sempre con sconti fantastici.

Prodotti come lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X 20100S sono tra quelli che godono oggi dei migliori ribassi, con il prezzo che crolla, in questo caso, dagli originali 279,99€ a soli 149,99€, rendendo l’acquisto di uno spazzolino dotato di intelligenza artificiale molto più abbordabile.

Come è facilmente intuibile, l’Oral-B Genius X 20100S è uno dei migliori modelli mai realizzati dal noto marchio specializzato nella linea di prodotti per l’igiene orale, in grado di assicurare una pulizia dentale praticamente perfetta, grazie alle sue tecnologie e, chiaramente, alle sofisticate testine. Ma cosa spinge a comprare uno spazzolino elettrico da centinaia di euro? Beh, il sensore di pressione gioca senz’altro un ruolo importante, dal momento che vi permetterà di premere la testina sui denti con la giusta forza, con l’ausilio di un indicatore che vi dirà in tempo reale se state applicando poca o troppa forza.

Il valore di Oral-B Genius X 20100S lo si vede, inoltre, con le 6 modalità di pulizia, tra cui è presente quella dedicata alla protezione delle gengive e denti sensibili, per non parlare della possibilità di verificare tramite smartphone se avete pulito bene ogni area della bocca. Detto ciò, sarete sicuramente d’accordo con noi sul fatto che valga la pena investire su uno spazzolino elettrico di ottima qualità come lo sono quelli della famiglia Oral-B, oggi ancora di più grazie agli incredibili sconti che Mediaworld gli ha riservato.

Vale la pena però ricordarvi che l’iniziativa include anche rasoi, regolabarba e altri dispositivi, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire ogni singola offerta, molte delle quali potrete come sempre trovare in calce. Infine, prima di invitarvi a seguirci per il resto della giornata, anticipandovi che le offerte saranno numerose, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

