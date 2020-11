MediaWorld, prezzi mai visti per il Cyber Monday

Anche se ci siamo lasciati alle spalle il Black Friday, partono oggi le offerte del Cyber Monday, l’ultima grande occasione dell’anno per acquistare articoli a prezzo incredibile, e per l’occasione il portale di MediaWorld si riempie di nuovi sconti che arrivano fino al 60% su una selezione di prodotti. Poiché nella promozione sono inclusi smartphone, smart tv, piccoli e grandi elettrodomestici e persino veicoli per la mobilità elettrica, il nostro consiglio è quello di sfruttare subito queste occasioni, magari per portarsi avanti con i regali di Natale.

Tra le numerose offerte del portale, risalta quella sul televisore Samsung QE55Q60TAUXZT da 55″, che oggi può esser acquistato scontato a 599,00€ contro i 999,00 di listino. Questo televisore QLED dal design elegante e raffinato, minimalista e senza bordi mette in primo piano le immagini e arriva a riprodurre il 100% di volume colore, ottenendo un miliardo di sfumature e trasmettendo immagini brillanti e reali. Il processore Quantum HDR con Dual LED inoltre si occupa della retroilluminazione adattando la tonalità cromatica ai contenuti visualizzati, rendendo le immagini il più fedele possibile alle originali, e offrendo contrasti profondi.

La presenza del processore Quantum Lite ha il compito di migliorare le immagini da qualsiasi sorgente, ottimizzandole anche per il 4K ed inoltre, grazie al suo ricevitore digitale terrestre 2.0 Samsung QE55Q60TAUXZT è già predisposto a ricevere il nuovo segnale DVB-T2. Una volta spento il Samsung QE55Q60TAUXZT può adattarsi alla perfezione con l’arredo riproducendo fotografie oppure slide show di una selezione di immagini, in modo da personalizzare completamente una stanza. Infine questo televisore dispone di Bixby ed Alexa integrati nel sistema, in modo da controllare anche gli altri dispositivi smart della casa con un semplice comando vocale.

Oltre al televisore Samsung QE55Q60TAUXZT, le offerte del Cyber Monday di MediaWorld sono veramente tanti e per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione sullo store, così che possiate trovare l'offerta che meglio si confà alle vostre esigenze.

