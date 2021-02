Mediaworld sconta l’IVA dagli elettrodomestici solo per 3 giorni, approfittatene!

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime occasioni dettate dalle offerte del giorno, torniamo a parlare di MediaWorld e di quella che è un’occasione davvero imperdibile per chiunque sia a caccia di un grande elettrodomestico da acquistare a prezzo scontatissimo!

Solo fino alla fine della settimana, infatti, sullo store Mediaworld potrete acquistare un gran numero di grandi elettrodomestici senza pagare l’IVA, il cui scorporo del valore al 22% è corrispettivo ad uno sconto sul prezzo del 18,04% che Mediaworld ha già rimosso dal prezzo di vendita di articoli come lavatrici, asciugatrici e frigoriferi delle migliori marche! C’è spazio davvero per tutto, con articoli sia da incasso che non, con anche una buona scelta di condizionatori, perfetti da acquistare in questo momento dell’anno, visti i prezzi più bassi rispetto alle stagioni più calde.

Ci sono ovviamente delle limitazioni e, ad esempio, non potrete godere della promozione sugli articoli che sono già presenti in altre iniziative scontate della catena (sostanzialmente i prodotti presenti sui volantini MediaWorld e pochi altri), così come non valgono i prodotti attualmente in prevendita tuttavia per ciò che concerne il restante catalogo, c’è ampio margine di movimento, sia sugli elettrodomestici usciti nell’arco degli ultimi anni, sia su molte delle nuove uscite dei rispettivi settori che vi permetteranno di equipaggiare la vostra casa e la vostra cucina con alcune delle migliori marche del mercato, il tutto ad un prezzo ragionevole e con la solita possibilità della catena di pagare in 20 comode rate a tasso zero!

Insomma, un’offerta davvero con i fiocchi che, come detto, scadrà domenica 28 febbraio, per cui tra pochissimi giorni! Ecco perché vi invitiamo a non perdere altro tempo ed a consultare subito la categoria di prodotti che più vi interessa, così da acquistare a prezzo scontato il vostro prossimo elettrodomestico di qualità! Ciò detto, vi invitiamo anche a consultare anche la pagina dedicata alle più tipiche offerte del giorno presenti sul portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Buono shopping!

N.B. Il prezzo dei vari prodotti on-line è già comprensivo dello sconto.

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!