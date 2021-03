MediaWorld: sconti fino a 500€ su grandi e piccoli elettrodomestici!

Potente ed efficace su qualsiasi superficie, la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 11.60 può raggiungere fino ad un massimo di 130AW di potenza, grazie al suo potente motore digitale pensato per aspirare anche le più piccole particelle, e per risultare efficace anche in caso di pelo animali, risultando così una scelta ideale per chi ha cani o gatti in casa. Proprio in tal senso, va segnalato che la scopa ha ben 3 modalità d’uso, capaci di rispondere alle più diverse necessità: la Modalità Eco, per pulizie quotidiane, la Modalità Max, pensata proprio per peli di animali e sporco ostinato, e la potente Modalità Boost, che porta l’aspirazione alla massima potenza.

Equipaggiata con una nuova spazzola motorizzata progettata da Rowenta, la Rowenta X-Force Flex 11.60 è dotta di tecnologia “Flex” che, grazie al comodo braccio pieghevole, può arrivare ad aspirare anche nei punti più difficili da raggiungere, come ad esempio la sommità di armadi o librerie, o sotto le sponde di letti e divani, dando così la caccia allo sporco anche nelle zone più nascoste. La scopa, inoltre, è dotata di un comodo display, Rowenta X-Force Flex 11.60 permette di tenere sempre le pulizie sotto controllo, visualizzando lo status della batteria e la potenza impiegata in tempo reale in modo da ottimizzare le sessioni di pulizia.

Sessioni che, in ogni caso, potranno protrarsi anche per ben 45 minuti, grazie all’efficiente batteria al litio da 7 celle e 25,2 V, capace di garantire prestazioni costanti, senza alcun calo di potenza, rendendo la Rowenta X-Force Flex 11.60 una scelta ideale per grandi e piccoli ambienti.