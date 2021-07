Mediaworld: sconti imperdibili e tasso zero su Chromebook e altri dispositivi Google!

Mediaworld vuole sorprendere gli appassionati della tecnologia con nuove ed imperdibili promozioni. Infatti, dopo aver dato uno sguardo alle occasioni giornaliere del “Solo per Oggi”, in questo articolo vi segnaliamo una nuova ed imperdibile iniziativa, denominata “Google Days”, che permette di acquistare Chromebook e altri dispositivi Google a prezzi abbordabili.

La lista dei prodotti attualmente in promozione non è particolarmente lunga ma, tra questi, vi consigliamo di dare uno sguardo all’HP Chromebook 14B-CA0012NL! Un dispositivo che, solitamente, è disponibile al costo di 449,00€, ma ora potrete acquistarlo a 369,00€, grazie ad uno sconto di ben 80,00€.

L’HP Chromebook 14B-CA0012NL possiede tutto il necessario per garantire buone prestazioni in quasi tutti i contesti casalinghi, come la navigazione in rete e la consultazione della propria casella di posta elettronica. Questo dispositivo si presenta con a bordo un processore Intel Celeron-N4020 operante ad una frequenza di 1,1 GHz, abbinato ad 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna eMMC.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo anche un display da 14 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), perfetto per guardare contenuti multimediali dai principali servizi di streaming on-demand oppure per giocare sfruttando il servizio adibito al gaming di Google, chiamato Google Stadia. Dal punto di vista funzionale, invece, questo chromebook vanta anche una cerniera con rotazione a 360 gradi, che gli permette di adattarsi efficacemente a tutte le esigenze, diventando all’occorrenza un tablet oppure un semplice notebook.

Ciò detto, visto il numero esiguo di prodotti compatibili con questa iniziativa, vi proponiamo di seguito l’intera proposta dei Google Days, cosicché possiate fin da subito consultarli tutti e acquistare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!