Mediaworld: smartphone, computer e non solo a prezzi folli!

Dopo aver visionato le offerte del giorno provenienti dai principali siti, è giunto il momento di andare a scovare altre interessanti iniziative lanciate dagli store online che spesso non sono messe in evidenza quanto quelle giornaliere. Di questo però non dovete preoccuparvi perché ci pensiamo noi di OfferteLabs a tenervi sempre aggiornati sulle migliori occasioni, come in questo caso con quelle di Mediaword.

Vi informiamo, infatti, che il noto portale ha avviato una promozione in cui vengono selezionati i migliori prodotti tecnologici, i cui prezzi di listino elevati scendono a soglie molto più accessibili fino al 31 maggio. Sfruttare questa promozione significa quindi portarsi a casa uno smartphone, un notebook o svariati accessori delle migliori marche a prezzi molto bassi che, in alcuni casi, raggiungono persino il minimo storico.

Uno di questi è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, proposto a soli 399,00€ invece di 669,00€, un prezzo mai così basso da quando è stato presentato questo specifico modello e ben inferiore rispetto a qualsiasi altro portale al momento della scrittura di questo articolo. Un’ottima occasione dunque per cambiare smartphone, anche perché parliamo probabilmente della variante di Galaxy S20 più apprezzata, con caratteristiche all’avanguardia ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I compromessi rispetto alle varianti più costose sono infatti pochissimi e quasi inavvertibili durante l’uso quotidiano. Non manca il potente processore Exynos 990 di Samsung, il sempre ottimo display Super AMOLED e un comparto fotografico degno di nota, tra cui spicca il teleobiettivo. Da segnalare poi la possibilità di espandere la memoria tramite scheda SD, una caratteristica che ormai si trova su pochissime soluzioni e fondamentale per salvare una gran quantità di dati senza la necessità di optare per una variante con più memoria integrata, che equivale ad affrontare una spesa ben più esosa.

Detto ciò, visto che le offerte sono numerose e molto interessanti, vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata perché è probabile che parte del catalogo venga esaurito in tempi brevi. Non dimenticate però di iscrivervi anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

