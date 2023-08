Se non avete fatto in tempo ad approfittare del “No IVA di Mediaworld“, c’è un’altra iniziativa altrettanto vantaggiosa per il risparmio, ossia il “Let’s Go Summer“. Se dovete quindi fare gli ultimi acquisti tecnologici, sia per aggiornare gli elettrodomestici di casa, sia per dotarvi di qualche gadget da portare in vacanza, allora non dovreste indugiare troppo. Con questa campagna promozionale, infatti, il portale offre sconti di rilievo su ampie categorie merceologiche, con risparmi netti anche più di 500,00€ nel caso di grandi elettrodomestici.

La promozione sarà attiva fino a domani 9 agosto e, come sempre, non c’è modo di sapere se questi prodotti torneranno nel breve tempo ad essere offerti a questi prezzi vantaggiosi, a maggior ragione ora che si avvicina il periodo più intenso di agosto, quando anche gli store online tendono a rallentare la loro attività. Dato che i risparmi maggiori si ottengono sui grandi elettrodomestici, potreste approfittarne per sostituire la vostra lavatrice con un modello di ultima generazione, capace di garantire un’efficienza migliore, un miglior bucato e funzioni smart per facilitare e migliorare ulteriormente i programmi di lavaggio integrati.

Tra quelle proposte da Mediaworld in questa iniziativa, vi consigliamo la Samsung WW90T534DAE/S3, un modello che costerebbe oltre 1.000,00€ in assenza di sconti, ma che potrete acquistare a soli 501,99€. Si tratta chiaramente di una lavatrice molto tecnologica e all’avanguardia, e lo si capisce fin dal primo sguardo. Osservando poi le specifiche tecniche, ciò che salta all’occhio sono senza dubbio le potenzialità di intelligenza artificiale che, tramite l’ausilio dell’app SmartThings, permettono alla lavatrice di capire e suggerire il miglior programma di lavaggio di ogni singolo bucato.

Nel fare ciò, la Samsung WW90T534DAE/S3 terrà conto del tipo e della qualità degli indumenti inseriti nel cestello da 9kg, nonché delle condizioni climatiche esterne, al fine di ottenere risultati di pulizia che, teoricamente, non erano possibili con le tradizionali lavatrici di una volta. Anche l’ecodosatore è progettato in modo che la facilità d’uso sia tra le priorità di questa lavatrice, poiché vi basta riempirlo e dimenticare la quantità necessaria di detergente da usare a ogni lavaggio. Sarà infatti la lavatrice a prendersi automaticamente la giusta quantità dal dispenser, il che si traduce in meno sprechi e meno fatica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili e che soprattutto mancano poche ore alla conclusione di queste offerte.

