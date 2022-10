Mentre si avvicina sempre di più novembre, mese in cui si potranno fare alcuni dei migliori affari dell’anno grazie al Black Friday, su Mediaworld sta per concludersi un’interessante promozione dedicata al settore gaming, mercato in cui il noto portale è solito spendersi con ondate di offerte, tutte contraddistinte da alte percentuali di sconto.

Come detto, però, mancano poche ore allo scadere di queste occasioni, riguardanti un po’ tutto quello che gira attorno a un settore che sembra non avere crisi. Troverete quindi PC, notebook, cuffie e periferiche di gioco a prezzi competitivi. In alcuni casi, le offerte sono praticamente imperdibili, in quanto paragonabili alle migliori occasioni d’acquisto dell’ultimo periodo. L’esempio più lampante è forse quello riguardante le Logitech G435 Wireless, acquistabili a soli 49,99€ invece di 84,99€.

Disponibili in tre diverse colorazioni, con dettagli a contrasto, le Logitech G435 Wireless sono cuffie che potrete utilizzare dappertutto, dallo smartphone fino al PC, merito della tecnologia senza fili, che vi permetterà di allontanarvi fino a 10 metri senza perdere il collegamento con la fonte. Con driver da 40 mm, integrati in una struttura over-ear, sono anche cuffie capaci di riprodurre un audio bilanciato e di qualità, come testimonia la certificazione Discord, che tiene conto anche della qualità del microfono che, su questo modello, è integrato nel padiglione. L’assenza del microfono sulla parte esterna fa sì che queste cuffie siano molto leggere, oltre a darvi maggiore libertà di movimento.

Le Logitech G435 Wireless danno importanza anche ai materiali, con i copriorecchie rivestiti in tessuto traspirante e con memory foam, per un comfort ottimo anche dopo lunghe sessioni di ascolto. Per quanto riguarda l’autonomia, altro fattore importante quando si parla di cuffie gaming wireless, il produttore dichiara 18 ore d’uso continuo, a prescindere che ascoltiate musica o giochiate. Insomma, un prodotto in grado di soddisfare molte esigenze, così come alcune soluzione della concorrenza, ma le Logitech G435 Wireless hanno il vantaggio di farlo con uno stile unico, che ben si sposa con la vostra attrezzatura da gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa promo, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che mancano davvero poche ore prima che i prezzi tornino a quelli originali.

