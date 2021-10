Mediaworld Xdays: dalle smart TV agli elettrodomestici i prezzi sono folli!

Vi informiamo che il Solo per Oggi non è l’unica promozione attualmente attiva su Mediaworld, dato che sulle pagine del noto portale sono tornati i cosiddetti XDays, ovvero una serie di ottime offerte valide per diversi giorni e che vedono protagonisti svariati elettrodomestici, nonché smartphone e proposte relative ad alcuni dei migliori notebook in circolazione.

Validi fino al 24 ottobre, i nuovi XDays vi daranno l’occasione di acquistare ciò che non avete trovato in sconto nelle classiche offerte del Solo per Oggi, con buone possibilità di risparmiare cifre addirittura maggiori, soprattutto se si prendono in considerazione i grandi elettrodomestici come le smart TV. A tal proposito, vi segnaliamo la fantastica offerta relativa alla sempre ottima LG OLED48A16LA, il cui modello 2021 sta continuamente facendo parlare di sé, a causa del fatto che la scontistica dedicata a questo specifico modello si fa sempre più interessante. Il modello da 48 pollici ora viene proposto persino a meno di 900€, il che è davvero stupefacente se pensiamo che fino a poco tempo fa occorrevano ben oltre 1.000€ per portarsi a casa un TV OLED, tra l’altro non di ultimissima generazione.

In questo caso, parliamo di un risparmio pari a 500€, da cogliere al volo se si vuole mettere nel proprio salotto un TV capace di riprodurre neri assoluti che, insieme a contrasti e colori perfetti, vi permetteranno di apprezzare ancora meglio le vostre serie TV e film preferiti. La definizione 4K farà il resto, dandovi modo di percepire le immagini come mai prima d’ora.

Essendo la LG OLED48A16LA l’ultimo modello presentato dal brand, potrete beneficiare poi dei vantaggi di webOS 6.0 che, oltre a permettervi di comandare il televisore da remoto, vi darà modo di spostarvi tra i vari menu in modo intuitivo. Gli amanti della semplicità saranno felici di sapere che la schermata principale di questo TV vi consiglierà i contenuti da guardare in base a quello che avete visto recentemente, una features che sicuramente apprezzerete e di cui non potrete più farne a meno.

Insomma, un prodotto eccellente acquistabile ad un prezzo probabilmente mai registrato prima. Ciò detto, l’iniziativa XDays contiene tantissime altre offerte, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo, così da poter visionare con i propri occhi tutte le proposte.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

