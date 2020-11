Mega Lunedì: Sconti fino all’80% su Zavvi!

Se siete alla ricerca di super sconti sul merchandise ed oggetti da collezione, non potete perdervi il ritorno del Mega Lunedì da Zavvi, infatti in queste ore sullo store è possibile trovare una vasta selezione di articoli che includono oggetti da collezionismo, home video, arredo per la casa e tanto altro con sconti che tagliano i prezzi fino all’80% in alcuni casi, rivelandosi un’ottima occasione per iniziare a pensare ai regali di Natale.

Se volete rimpolpare la vostra collezione di Blu-ray e DVD, in questa selezione offerta da Zavvi troverete molti cofanetti di serie tv e film, con edizione complete e raccolte speciali dedicate ad un solo film, franchise o regista, come nel caso della Tim Burton Collection, che ad appena 13,99€ vi permetterà di portarvi a casa ben 4 film del noto regista, fra i quali The Nightmare Before Christmas e Frankenweenie. Se invece era vostra intenzione sfruttare questa promozione per acquistare del merchandise classico, sono incluse molte statuine che ritraggono personaggi provenienti dall’universo Marvel e DC Comics, oppure numerosi oggetti d’arredo in grado di cambiare l’aspetto di una stanza, come la lampada da scrivania a forma di Millenium Falcon.

Inoltre, tutti i fan del collezionismo e delle riproduzioni LEGO, in questa promozione potranno recuperare a prezzo scontato alcuni degli ultimi set usciti sul mercato come il calendario dell’avvento a tema Harry Potter o persino il recente Robot Inventor scontato di quasi 35€, quindi non lasciateveli sfuggire! Infine questa grandiosa offerta include anche numerosi articoli di abbigliamento, permettendo sia di acquistare alcune delle linee rilasciate da poco come nel caso di quella dedicata a The Legend of Zelda, e permette anche di recuperare alcuni dei vestiti natalizi nerd come nel caso della felpa di E.T., con un’illustrazione riadattata della famosa scena della bicicletta volante davanti la Luna.

I prodotti inclusi in questo Mega Lunedì di Zavvi sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione sullo store e trovare quella più adatta alle vostre necessità, prima della fine della promozione. Infine, prima di farvi perdere nella moltitudine di offerte di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

