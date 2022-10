Se siete alla ricerca di qualche gioco con cui riempire decine e decine di ore nelle prossime settimane se non mesi a fare al caso vostro sono i mega saldi dell’Ubisoft Store. L’e-commerce della celebre società transalpina, infatti, propone molti dei suoi titoli di punta e dei loro relativi DLC con sconti che arrivano fino all’80%. Assolutamente non male, vero?

Tra i tanti giochi in super sconto grazie ai mega saldi dell’Ubisoft Store non poteva assolutamente mancare il celebre Assassin’s Creed Valhalla. La Complete Edition dell’ultimo titolo della famosissima saga è infatti disponibile con ben il 65% di sconto, mentre la Gold Edition di Far Cry 6 può essere vostre ad appena 40 euro, ossia 60 in meno rispetto a quello che è il prezzo di listino. Preferite esperienze più tecnologiche? Watch Dogs Legion è disponibile, sempre nella sua Gold Edition con i vari DLC, a soli 33 euro, mentre l’edizione completa di contenuti aggiuntivi di Ghost Recon Breakpoint è proposta sull’Ubisoft Store con ben il 75% di sconto. I giochi in sconto sono però anche molti altri e tutti disponibili a un prezzo particolarmente vantaggioso.

