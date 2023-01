Siamo ufficialmente nel periodo di ribassi conclusivi per l’Holiday Season e Mediaworld, tra gli altri store, propone tantissime offerte utili per portare a casa prodotti tech a prezzi folli. Al momento, potrete sfruttare le promozioni della sezione Mega Sconti entro il 4 gennaio, decidendo cosa acquistare tra articoli Xiaomi, Apple, HP e molto altro in ribasso fino al 42%!

Le offerte disponibili da Mediaworld, al momento, sono numerose e adatte a ogni budget. All’interno dell’apposita sezione, infatti, avrete la possibilità di scegliere tra notebook entry level oppure top di gamma, smart TV di ogni grandezza, smartphone a un massimo 300€ oppure tra gli ultimi modelli a marchio Apple! Dunque, il nostro consiglio è di portare a termine i vostri acquisti quanto prima possibile, tenendo presente che non sappiamo quante siano le unità a disposizione.

Tra le proposte con il rapporto qualità/prezzo più conveniente c’è indubbiamente la smart TV Samsung QE55Q80BATXZT Ultra HD da 55″ disponibile ad appena 797,99€ invece di 1.399,00€. Questo prodotto top di gamma è in grado di assicurarvi un’ottima visione di film, serie TV e match sportivi, da una scena a notte fonda in un film fino a un documentario sulla vita notturna in natura. Il modello Samsung in questione, dotato di un fantastico schermo a LED, riesce ad assicurarvi una luminosità dello schermo tale da non perdere nemmeno le più piccole sfumature e i dettagli più brillanti.

Non meno importante, grazie alla tecnologia di retroilluminazione Samsung, potrete godere di bianchi più intensi e neri più profondi che mai. In più, con Samsung Smart Hub e Samsung Gaming Hub, potrete accedere ai programmi, ai giochi e alle app che più gradite in pochi passaggi e nella massima velocità. L’interfaccia semplice e dinamica, vi permetterà di vedere i vostri contenuti preferiti in un tempo record, consentendovi di giocare ai titoli Xbox senza console e senza dover scaricare alcun titolo, grazie al fantastico servizio di cloud gaming.

Da non sottovalutare anche l’ottimo comparto audio, super immerso e pensato per travolgerti durante la visione di qualsiasi contenuto. Gli altoparlanti di questo TV, infatti, sono capaci di regalarvi un’esperienza Dolby Atmos di livello superiore. In più, con l’Object Tracking Sound sentirete in ogni momento un emozionante audio in 3D che si muove con l’azione sullo schermo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagine Mediaworld dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

