In attesa che arrivino i giorni del Prime Day di Amazon che, come comunicato stamattina dall’azienda, si svolgerà i prossimi 12 e 13 luglio, noi continuiamo a segnalarvi quelle che sono le più sfiziose ed accattivanti occasioni in sconto presenti sul portale, giacché anche nell’attesa del Prime Day, le offerte su Amazon non solo fioccano, ma si propongono anche con prezzi decisamente interessanti.

L’esempio del giorno? Questo piccolo e compatto speaker Bluetooth del brand emergente SBS che, pur partendo da un prezzo di partenza molto interessante di appena 24,99€, è oggi in sconto a soli 11,99€, proponendosi così come un affare certamente apprezzabile, specie per chi è alla ricerca di uno speaker da portare con sé in borsa o in valigia.

Piccolo, facilmente trasportabile, ma comunque sufficientemente potente da farvi ballare, questo speaker portatile è stato progettato e realizzato da SBS, un’azienda italiana già nota nel mondo degli accessori per smartphone, e da qualche tempo alla ribalta anche per ciò che concerne piccoli dispositivi elettronici come, per l’appunto, gli speaker Bluetooth.

Si tratta, quindi, di un’azienda abbastanza affidabile anche se il prezzo proposto da Amazon per questo prodotto è così basso che, in effetti, questo prodotto potrebbe far gola a prescindere dal nome del suo produttore. In ogni caso, parliamo di uno speaker dal design interessante e ricercato, diverso da quello che è il form factor ormai tipico di questi prodotti, ed adornato da un anello led nella sua parte superiore, il cui colore blu si attiva all’accensione del dispositivo.

In grado di garantire fino a 5 ore di musica con una sola ricarica, questo speaker SBS è disegnato per emettere il suo a 360 gradi, migliorando così l’esperienza d’ascolto anche al netto del suo piccolo driver. Ideale per chi è sempre in giro o, perché no, come prossimo compagno di viaggio, questo speaker può anche essere utilizzato con connessione a filo, essendo dotato di un comodo ingresso jack 3,5 mm.

Insomma, parliamo di un prodotto economico ma efficiente, oggi acquistabile su Amazon ad appena 11,99€ e, per questo, sicuramente valevole di un’occhiata alla sua pagina d’acquisto, che potrete consultare a queste coordinate, e da dove potrete poi procedere all’acquisto a prezzo scontato.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!