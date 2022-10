Se vi piace l’idea di avere sulla scrivania un piccolo ma funzionale speaker Bluetooth, che sia caratterizzato da un design sobrio ed elegante e, al contempo venduto ad un prezzo davvero molto ragionevole, allora occhio a questa offerta Amazon, perché siamo certi che saprà stupirvi!

Sul portale, infatti, è attualmente disponibile ad appena 14,90€, il piccolo, compatto, ma comunque splendido ed elegante speaker Bluetooth sviluppato da Lexon, un’azienda emergente nel campo dei prodotti audio che, grazie ad un coupon Amazon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, è acquistabile praticamente alla metà del prezzo!

Originariamente, infatti, questo sfizioso speaker costerebbe 29,90€, un prezzo comunque modesto per un prodotto che, non solo si presenta molto bene dal punto di vista estetico, ma che offre anche delle buone performance, grazie al suo diffusore da 3W, ed alla sua ottima connessione Bluetooth.

Abbinabile facilmente sia con dispositivi iOS che Android, oltre che con PC Windows e tablet, lo speaker Lexon Oslo Sound è disponibile in 3 diverse colorazioni, ed è caratterizzato da un design sobrio e di classe, che gli conferisce un aspetto lussuoso e ricercato, anche grazie al suo corpo allungato dagli angoli smussati, e per il suo diffusore frontale, tagliato in diagonale verso l’interno del corpo, e ricoperto da una piacevole stoffa colorata.

Insomma, un prodotto davvero sfizioso che, considerato il prezzo proposto da Amazon, vale certamente un’occhiata tramite la pagina dello store dedicata al prodotto. Ovviamente, seppur il termine ultimo per l’utilizzo del coupon è lontano (scadrà il 17 novembre), non c’è modo di sapere quale sia il volume delle disponibilità di prodotti e dello sconto stesso, per cui l’invito è quello di acquistare subito lo spaker, prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

N.B. Ricorda di spuntare il coupon nella pagina del prodotto per usufruire dello sconto!

