Meno di 16€ per questo epilatore portatile Braun! Che affare!

Con la giornata di oggi, su Amazon hanno preso il via le offerte dell’Early Black Friday, un periodo di 10 giorni, carichissimo di offerte, che farà da apripista al Black Friday vero e proprio, ma grazie al quale potrete già risparmiare su di una mezza infinità di prodotti di ottima qualità!

Come capirete, dunque, le offerte sono diverse e, tra le varie, non mancano anche piccoli prodotti che possono tornarvi comodi nel quotidiano come, ad esempio, il protagonista di questa proposta, ovvero l’ottimo epilatore portatile Braun FS 1000, che nella sua colorazione bianca è oggi disponibile al prezzo eccezionale di appena 15,49€, contro i 29,99€ del prezzo originale.

Stiamo parlando di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo, avallato anche dall’affidabilità del marchio Braun, già da tempo tra i leader indiscussi nel mondo degli articoli per la rasatura per uomo e donna, con prodotto sempre caratterizzati da una grande cura nel design, e ad un’eccezionale attenzione per la delicatezza della pelle. Strizzando l’occhio all’emisfero femminile, a cui evidentemente questo prodotto si rivolge in primis, l’epilatore Braun FS 1000 è pensato per rimuovere pelurie in zone scomode ma in maniera del tutto delicata, senza far arrossare la pelle. Inoltre è più che portatile, essendo poco più grande di una penna, così da poter essere comodamente riposto in borsa e portato sempre con sé. Insomma: se state cercando un’alternativa alla ceretta, eccovi il perfetto candidato!

In sostanza, parliamo di un prodotto i cui pregi e la cui praticità sono innegabili, specie perché al netto del suo ingombro minimo, Braun FS 1000 si propone come un epilatore potente, e dunque in grado di rimuovere i peli in maniera efficace, e questo non solo sul viso, ma anche nella zona dell’inguine, tra le più delicate del corpo, e facilmente soggetta ad arrossamenti.

Sfizioso nella sua forma, Braun FS 1000 è elegante e discreto, ed è inoltre munito di una piccola luce Smartligh, utile per illuminare in modo chiaro e preciso le zone di rasatura. Si tratta, in sostanza, di un accessorio immancabile nella pochette di tutte le donne, e di un acquisto a dir poco consigliato, anche e soprattutto in virtù del prezzo proposto oggi da Amazon, che vi permetterà di portarvelo a casa a meno di 16 euro!

Braun propone differenti tipologie di prodotti in ambito epilazione e non solo, per non perdervi tutti gli sconti relativi al marchio, vi consigliamo di guardare la pagina di Amazon dedicata e di dare uno sguardo alla lista finale dei nostri prodotti selezionati tra quelli scontati al momento; in questo modo porterete a casa non solo l’epilatore Braun FS 1000 ma anche tanti altri articoli che possono fare la differenza nella vostra ruotine quotidiana.

