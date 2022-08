Con l’arrivo del mese di agosto ed il mare come meta ideale per fuggire dalla calura cittadina, è ovvio che molti siano alla ricerca di qualcosa con cui divertirsi in acqua, magari anche in compagnia degli amici o, perché no, per mettere in piedi qualche piccola escursione.

Se anche voi siete di queste intenzioni, allora vi farà piacere dare un’occhiata a questa ottima offerta eBay che, come da titolo, vi permetterà di acquistare uno splendido gommone gonfiabile, con tanto di pompa e remi, ad un prezzo davvero imperdibile!

Stiamo parlando del gommone gonfiabile Intex Excursion 5, generalmente venduto a 241,99€, ma oggi acquistabile su eBay a soli 199,95€, con uno sconto davvero ottimo, specie considerata la stagione in corso che, ovviamente, porta certi prodotti a non deprezzarsi, ma semmai a rincarare.

Si tratta, in sintesi, di un’occasione davvero ottima per tutti gli appassionati di escursioni marittime (che vi invitiamo ad affrontare con responsabilità e attenzione), e che vi darà la possibilità di accompagnarvi con altri 4 amici, viste le dimensioni generose dello scafo in gomma.

Parliamo, infatti, di una portata massima di ben 455 Kg, con dimensioni pari a 366 X 168 X 43 cm. Insomma, un vero e proprio scafo che, non a caso, può persino essere predisposto per ospitare un piccolo motore fuoribordo, previo un supporto motore non incluso nella confezione.

Quel che invece troverete inclusi sono i due ottimi remi montabili, e una pompa, con cui gonfiare questo gommone in un attimo, anche grazie al suo pratico sistema a camere d’aria che, oltre a migliorare la galleggiabilità, rende anche il gommone più semplice e meno faticoso da gonfiare.

Insomma, parliamo di un prodotto di grande qualità, progettato per durare negli anni e che, al netto di un prezzo davvero competitivo, gode di un’ottima qualità dei materiali. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, invitandovi a completare il vostro acquisto prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

