Se cercate una smart TV di ultima generazione con pannello 4K e con supporto HDR e Dolby Vision a un prezzo sbalorditivo, Amazon ha quello che fa al caso vostro. Il portale ha infatti deciso di proporre la Metz MUC7000 da 43 pollici a soli 269,99€, tagliando in un solo colpo e di circa 100€ quello che era lo street price di qualche ora fa.

L’offerta scadrà il 28 luglio, ma potrebbe terminare anche prima nel caso finissero le scorte che, vi anticipiamo, sono molto limitate. L’occasione è davvero buona, dal momento che non sempre si riesce ad acquistare una smart TV del 2022 con tanto di Dolby Vision e HDR10/HLG a un prezzo così basso.

Rispetto ai principali concorrenti, che sono dotati di sistemi operativi proprietari, la Metz MUC7000 offre una migliore flessibilità grazie ad Android 10 che, si sa, oltre a permettervi di accedere velocemente ai vostri contenuti preferiti, consente di scaricare e di giocare a numerosi titoli presenti nel Play Store. Ciò che conta di più rimane comunque la qualità del pannello e su questo aspetto la Metz MUC7000 ne esce a testa alta, merito del già citato supporto Dolby Vision, che si piazza a un livello ancora più alto rispetto al classico HDR, assicurando una gamma dinamica molto elevata. In termini pratici, questo significa che film e serie TV saranno riprodotti in maniera realistica, con un occhio di riguardo ai contenuti streaming delle varie piattaforme che, per essere riprodotti al meglio, necessitano di una smart TV proprio come la Metz MUC7000.

Con i formati Dolby e DTS, anche l’audio vi sorprenderà, il tutto sempre in relazione al prezzo del televisore, che ricordiamo essere molto conveniente dopo il recente ribasso applicato da Amazon. Insomma, una smart TV con numerosi assi nella manica, sia dal punto di vista software che hardware, in grado quindi di invogliare gli utenti che cercano il miglior rapporto qualità/prezzo ad acquistare a mani basse questo modello piuttosto che uno della concorrenza.

Un prodotto davvero ottimo, ideale per chi è solito guardare film, serie TV e programmi televisivi e, per questo, vi suggeriamo di acquistarlo subito visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

