Uno degli elettrodomestici più utili e versatili che esistano è il Dyson Pure Cool: comodo e semplice da usare, riesce a purificare, riscaldare e raffrescare in modo intelligente ogni stanza della casa, il tutto in un unico dispositivo. La bella notizia? Il suo prezzo di listino sarebbe circa 450,00€, ma oggi potrete portarlo a casa a meno di 270,00€!

Su eBay la versione ricondizionata del Dyson Pure Cool è in offerta a soli 299,00€ anziché 369,00€, ma questo non è tutto: inserendo il codice CASA23 nel carrello al momento del pagamento otterrete il 10% di sconto aggiuntivo, arrivando a spendere solamente 269,00€. Insomma, si tratta di un’occasione davvero imperdibile per un prodotto di qualità così eccellente.

Il Dyson Pure Cool riesce a svolgere tre funzionalità in uno: purifica tutto l’anno, riscalda in inverno grazie al controllo del termostato e raffresca d’estate. In qualsiasi stagione avrete dunque il clima ideale in ogni stanza, svolgendo le funzioni di tre elettrodomestici, il tutto in un unico pratico dispositivo.

L’angolo di oscillazione regolabile da 45° a 350° permette al Dyson Pure Cool di proiettare aria purificata in tutta la stanza, ed essendo dotato della modalità diffusa nei mesi invernali riuscirà a svolgere il suo compito senza raffreddare l’ambiente. Inoltre, la modalità notturna permette al dispositivo di ridurre la luminosità dello schermo LCD, così da poter svolgere il suo lavoro senza darvi fastidio.

Infine, il Dyson Pure Cool rileverà automaticamente e in tempo reale il livello di qualità dell’aria, purificandola e riportandovi poi i dati sull’app dedicata. Il sistema di filtrazione riuscirà a catturare il 99.95% degli allergeni microscopici e degli agenti inquinanti presenti nell’ambiente, e grazie al sistema di notifica incorporato saprete sempre quando cambiare i filtri, così da garantirne la massima efficienza.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di eBay dedicata al Dyson Pure Cool. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon CASA23 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!