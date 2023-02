Al giorno d’oggi è oramai impossibile fare a meno di una VPN, in modo tale da proteggersi dai rischi della navigazione su internet e anche per poter usufruire di contenuti altrimenti inaccessibili. Una delle migliori in circolazione è senza dubbio PrivadoVPN, che ha sfruttato l’arrivo di San Valentino per lanciare un’offerta davvero imperdibile!

Grazie ai saldi di San Valentino potrete scegliere il piano da 24 mesi, ottenendo 3 mesi aggiuntivi completamente gratis, il tutto per un totale di soli 1,99€ al mese anziché 10,99€! Insomma, con una somma poco superiore a quella di un caffè potrete sfruttare tutte le utilissime funzionalità di PrivadoVPN, risparmiando l’82% rispetto al prezzo di listino.

Una delle caratteristiche di spicco di PrivadoVPN è la possibilità di installare l’app dedicata su varie piattaforme, ovvero Windows, Mac, Android, iOS, Fire TV e Android TV, per un totale di 10 dispositivi connessi simultaneamente. Inoltre, dato che l’azienda ha sede in Svizzera, è soggetta alle leggi svizzere sulla privacy, considerate tra le migliori al mondo dato che non vengono raccolti dati riconducibili agli utenti e alle azioni eseguite durante l’utilizzo del servizio.

Ovviamente avrete a disposizione tutti i vantaggi della VPN, come il blocco degli annunci, la protezione dalle minacce e una connessione ultra-rapida basata sulla rete di server globale più veloce in assoluto, in modo da garantirvi sempre una navigazione eccellente. Sarete dunque protetti da qualsiasi virus e malware, e potrete utilizzare internet in totale sicurezza, avendo anche a disposizione l’assistenza gratuita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Potrete utilizzare PrivadoVPN per accedere ai contenuti in streaming delle vostre piattaforme preferite anche quando vi trovate all’estero, in modo da godervi i vostri programmi preferiti in ogni momento e da qualsiasi luogo del mondo. Infine, se siete genitori avrete a disposizione anche delle funzionalità di controllo sulla navigazione dei vostri figli, in modo da garantire anche la loro sicurezza.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi di approfittare dell’offerta di PrivadoVPN, rimandandovi alla pagina dedicata alla promozione di San Valentino. Inoltre, qualora vogliate saperne di più sul servizio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata, dove troverete un’analisi dettagliata di tutte le funzionalità incluse nell’abbonamento.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!