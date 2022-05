I password manager sono dei programmi che possono aiutarvi enormemente nella gestione delle vostre password, memorizzando in maniera sicura URL, nome utente e password a cui potrete accedere rapidamente con la vostra master password, ovvero il codice d’accesso segreto. Tra le proposte più valide e convenienti sul mercato, c’è indubbiamente 1Password che, al momento, ha entrambi i piani di abbonamento in sconto del 50%!

1Password propone delle offerte pensate sia per singoli utenti, sia per famiglie. Infatti, a parte il piano individuale che vi offre un unico account su dispositivi illimitati, potrete valutare anche la protezione a livello familiare, non solo tramite la gestione e il salvataggio su vault criptati, ma anche attraverso strumenti per contrastare i tentativi di phishing. Poiché si tratta di un’offerta molto valida e importante per la vostra sicurezza sul web, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto prima che il prezzo torni a salire.

L’abbonamento per un singolo utente comprende una copertura illiminata di password su qualsiasi dispositivo Mac, iOS, Windows, Android, Linux e Chrome OS e 1GB di spazio per i vostri documenti. In più, non solo potrete contare su un’assistenza via e-mail disponibile 24/7 ma disporrete della Travel Mode, pensata per mantenere al sicuro le vostre informazioni anche mentre siete in viaggio. Inoltre la cronologia degli ultimi 365 giorni verrà salvata automaticamente per ripristinare le password eliminate, in caso di necessità. Al momento è disponibile a 1,50€ al mese invece di 2,99€!

Nel piano pensato per team e famiglie avrete tutte le funzionalità di 1Password sopracitate in condivisione con un massimo di 5 membri. Potrete inviare facilmente password, carte di credit e documenti in massima sicurezza e, nel caso fosse necessario, potrete aggiungere altri utenti al costo di 1,00€. Al momento avete la possibilità di acquistare questa versione a soli 2,50€ invece di 4,99€. Vi informiamo che non esiste un piano free, ma comunque potrete provare uno dei due abbonamenti in maniera gratuita per ben 14 giorni!

Per scoprire tutte le informazioni necessarie su questo password manager e sulle offerte in corso in questo periodo, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo approfondito alla pagina 1Password dedicata e di trovare l’abbonamento migliore secondo le vostre specifiche necessità.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

