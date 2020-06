Metal Gear Solid V e altri titoli della saga in offerta fino all’84% su GamersGate!

Tra le saghe videoludiche più amate e apprezzate di sempre possiamo sicuramente trovare Metal Gear Solid, con l’epopea nata dalla mente di Hideo Kojima che è riuscita nel corso degli anni ad attrarre a se numerosi appassionati e giocatori. Proprio considerando la grande importanza ricoperta dalla saga all’interno del panorama videoludico ancor più rilevante è il fatto che GamersGate abbia deciso di mettere attualmente in offerta con sconti fino all’84% di sconto numerosi titoli della serie, compreso il recente Metal Gear Solid V e l’irresistibile Metal Gear Rising Revengeance. Tali offerte dureranno ancora poco meno di una settimana e avranno termine il prossimo 12 giugno 2020.

Di seguito tutte le offerte sui titoli della celebre saga di Konami attualmente in corso su GamersGate:

Un’ottima occasione, insomma, per mettere le mani su alcuni degli ultimi episodi della celebre saga ad un prezzo assolutamente interessante. Se siete interessati ad approfittare di alcuna di queste incredibili offerte vi conviene però fare decisamente in fretta: gli sconti sui vari Metal Gear Solid dureranno infatti solamente fino al prossimo 12 giugno e non rimangono quindi ancora molti giorni per sfruttare questi particolari sconti. Potete trovare tutti i titoli della celebre saga con sconti fino all’84% su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto.

