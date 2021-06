Metroid Dread: dove acquistarlo al miglior prezzo

All’E3 2021 è stato annunciato in pompa magna Metroid Dread, ultimo episodio della celeberrima saga di Nintendo. Un titolo che segna il ritorno della serie alle due dimensioni e che arriverà il prossimo 8 ottobre, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Ancora qualche mese ci separa quindi ancora dal lancio del titolo, con l’attesa che può fortunatamente essere ingannata sia prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato che con i prossimi Amazon Prime Day.

Un’attesa che del resto pare essere decisamente giustificata. Come racconta la nostra anteprima, infatti: “Metroid Dread è un titolo che non dimentica le sue origini e sembra voler portare avanti la tradizione e la suspense di Super Metroid e Metroid Fusion”. Motivi per buttarsi avanti e prenotare fin da ora il gioco ce ne sono quindi decisamente parecchi.

Un titolo come Metroid Dread non poteva ovviamente esimersi dall’avere numerose edizioni speciali dedicate. Vediamole quindi insieme.

Standard Edition

Volete semplicemente giocare a Metroid Dread il prima possibile e al minor prezzo possibile? La scelta giusta per voi in tal caso prende il nome di Standard Edition, come sempre l’edizione consigliata per tutti quelli che vogliono semplicemente giocare senza perdersi in gadget e bonus vari.

Special Edition

Metroid, si sa, è una saga storica e come tale Metroid Dread merita un’edizione speciale per essere celebrato al meglio. La Special Edition, questo il nome di questa edizione da collezionisti, contiene al suo interno, oltre al gioco, anche una steelbook, un artbook da ben 190 pagine e delle carte olografiche. Non male, no?

