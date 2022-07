Con l’arrivo dell’estate è ovvio che molti di voi sentiranno l’esigenza di mettere al sicuro la propria abitazione, complici le vacanze estive che ci tengono, come sempre, lontani dalle mura domestiche per ben più di qualche giorno.

Per questo, pensiamo potreste trovare utile l’offerta che, proprio in queste ore, Amazon sta dedicando ai sempre ottimi dispositivi di sicurezza Blink, con telecamere sia per interni che per esterni, oggi in sconto a prezzi davvero ottimi, con tagli al prezzo che possono arrivare anche decurtare il 50% dal prezzo originale!

Si tratta di un’offerta ottima, anche perché parliamo di telecamere di sicurezza smart e di facile installazione, di per sé vendute con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un esempio lampante della bontà di questa promo lo si può riscontrare, ad esempio, nel kit comprensivo di ben 3 videocamere per esterno, che dagli originali 249,99€ è oggi in sconto a soli 124,99€, con un taglio netto del 50% sul prezzo.

Una cifra davvero contenuta, specie considerando che, a differenza dei dispositivi tradizionali, le telecamere Blink non richiedono alcun costo d’installazione, né lavori in muratura, e questo senza rinunciare a nulla in termini di funzionalità e qualità, giacché con Blink, avrete a disposizione un sistema di telecamere di sicurezza in HD e senza fili, perfetto per monitorare casa vostra anche a distanza, grazie ad una connessione internet e nulla più che uno smartphone o un tablet.

Progettate per resistere agli agenti atmosferici, le telecamere Blinknon temono né il calore diretto del sole, né le piogge, e non richiedono altro che 2 batterie stilo (per altro incluse) per poter funzionare per anni. Amazon, infatti, ha lavorato con cura per efficientare il costo energetico di queste telecamere, al punto che due sole batterie vi permetteranno un’autonomia fino a 2 anni, anche al netto delle variazioni termiche!

Compatibili con Alexa, le telecamere Blink vi permetteranno di ricevere notifiche sul telefono nel caso di rilevamento di movimento, e inoltre, grazie alla connessione alla rete di cui dispongono, vi offriranno persino una funzione Live View che, grazie all’app Blink Home Monitor, vi permetterà di vedere ed ascoltare in tempo reale ciò che le telecamere stanno inquadrando!

Semplici da installare e progettate per durare, le telecamere Blink sono, in sintesi, una scelta sensatissima per mettere al sicuro la propria abitazione e, per questo, vi suggeriamo caldamente di effettuare quanto prima il vostro acquisto, dando un’occhiata a quella che è l’intera proposta in sconto su Amazon.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

