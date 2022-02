Se state pensando di acquistare un seggiolino auto per il vostro bambino, sarete felici di sapere che su Amazon potrete acquistare questo modello Cybex, top di gamma, in ribasso del 35%! I super sconti messi a disposizione dallo store sono sempre moltissimi e molto interessanti, ma oggi abbiamo deciso di proporvi il Cybex Silver Pallas essendo tra i prodotti più convenienti!

Solo per questo breve periodo, potrete acquistarlo al costo di 199,99€ contro il prezzo di listino di ben 309,95€! Pere questo vi invitiamo ad acquistarlo prima che i prezzi tornino a risalire!

Il modello Cybex Silver Pallas è l’acquisto perfetto se state pensando di comprare un seggiolino in grado di garantire la massima sicurezza per il vostro bambino. Il prodotto è stato ideato per bambini dai 9 mesi a 12 anni circa ed è facilissimo da trasportare e da fissare al sedile dell’auto grazie alla cintura di sicurezza e, opzionalmente, anche attraverso il sistema ISOFIX per una maggiore stabilità.

Inoltre, il cuscino di sicurezza ottimizzato, regolabile con una sola mano, riduce il rischio di gravi lesioni al collo senza opprimere il bambino, in quanto le forze d’urto vengono scaricate tramite il guscio che assorbe l’energia. Il comodo poggiatesta è regolabile in altezza in ben 11 posizioni differenti e, anche in questo caso, è reclinabile con una sola mano. Il tutto, ve lo ricordiamo, è disponibile al prezzo di 199,99€!

