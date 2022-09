Se sentite il bisogno di mettere in sicurezza la vostra casa ma, al contempo, non volete investire molti soldi nel progetto, né andare incontro a prolungati (e costosi) lavori in muratura, allora dovreste proprio dare un’occhiata a questa splendida proposta Amazon che, come da titolo, vi permetterà di acquistare tanti prodotti per la sicurezza a marchio Blink, con sconti anche del 65%!

Una promozione davvero ottima, che pare anticipare sul tempo quelle che, indubbiamente, saranno le ottime offerte che scopriremo durante i prossimi Prime Day, che si terranno i giorni 11 e 12 ottobre ed in cui, ne siamo certi, non mancheranno le sorprese.

Semplici da installare, e dotate di tecnologia smart, le telecamere Blink sono rapidamente diventate un must, grazie al loro eccezionale rapporto qualità/prezzo, sublimato dalla possibilità di acquistare diverse telecamere in kit da 2, 3 o anche 4 occhi digitali.

Parliamo di videocamere per interni e per esterni, resistenti all’acqua, completamente senza fili e che quindi non necessitano alcun intervento murario per essere installate. La loro alimentazione, infatti, non richiede altro che 2 batterie stilo (per altro incluse), che sono in grado di alimentare una singola videocamera fino a 2 anni, anche al netto delle variazioni termiche!

Come se non bastasse, parliamo di telecamere di sicurezza che, pur funzionando a pile, sono in grado di connettersi alla rete Wi-Fi domestica, per permettere un monitoraggio dalla distanza tramite app e smartphone/tablet, e che grazie alla funzione Live View, vi permetteranno di vedere ed ascoltare in tempo reale ciò che le telecamere stanno inquadrando!

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito degli sconti proposti, prima che i prezzi tornino alle origini o, peggio, tutti i prodotti interessanti vadano esauriti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!