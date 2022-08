Se siete alla ricerca di una smart band completa, ricca di funzionalità e che possa esservi di supporto non solo nell’attività sportiva, ma anche nella vita di tutti i giorni, allora fermatevi subito qui, perché su eBay è disponibile un’offerta da non perdere sulla splendida (e nuovissima) Mi Band 7 di Xiaomi!

Parliamo dell’ultima incarnazione della best buy dell’azienda cinese, arrivata sul mercato da pochissimi mesi, ed oggi già acquistabile su eBay ad un prezzo imperdibile, ovvero soli 49,99€, contro i 59,99€ normalmente richiesti dal produttore!

Si tratta di un’affare davvero ottimo, specie perché parliamo di quella che, indubbiamente, è una delle migliori smart band attualmente in circolazione, se non la migliore in assoluto! Ora acquistabile con un risparmio di 10 euro che, considerato comunque il prezzo basso del prodotto, non sono affatto pochi!

Rivista nel design rispetto alle passate generazioni, ed oggi con un display più grande e leggibile, le cui dimensioni sono aumentate di circa il 24%, Mi Band 7 è una smart band che, anzitutto, si propone con uno splendido display AMOLED da 1,62″ e con una risoluzione di 326 PPI.

Anche il monitoraggio dell’attività fisica è stato rivisto tant’è che, oltre ad integrare gli ormai classici sensori per il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue (sensore SPO2), Mi Band 7 ora dispone anche di una nuova modalità di analisi dell’attività VO2 Max, utile soprattutto per chi fa sport in modo agonistico.

Forte di oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, e con un’efficienza della batteria che ha fatto scuola, Mi Band 7 è, in sintesi, una smart band davvero eccezionale, che per questo andrebbe acquistata senza remore al prezzo scontato proposto da eBay!

Ciò detto, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

