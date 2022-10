Dopo un annuncio in pompa magna che ha accesso la curiosità di fan ed addetti ai lavori, e dopo un lancio confinato alle sole pagine dello store ufficiale, vi comunichiamo che la splendida Mi Band 7 Pro di Xiaomi è finalmente disponibile anche su Amazon, per altro ad un ottimo prezzo lancio che la sconta di circa 20 euro!

Come originariamente annunciato dalla casa madre, infatti, Mi Band 7 Pro è disponibile, ancora per poco, al prezzo di lancio di 79,99€, contro i 99,99€ del prezzo originariamente richiesto da Xiaomi per l’acquisto!

Un affare irrinunciabile, non solo per i fan delle smart band di casa Xiaomi, ormai ampiamente riconosciute come le più acquistate del mercato, grazie al loro straordinario rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per il loro comparto tecnico, sempre una spanna sopra la proposta della concorrenza.

Con Mi Band 7 Pro, dunque, Xiaomi si appresta ad assestare un nuovo colpo al mercato, confezionando un prodotto che, ereditando quanto di buono fatto con le Mi Band classiche, diventi un punto d’incontro tra le piccole ma funzionali smartband, ed i ben più ingombranti e “leggibili” smartwatch. Una via di mezzo, come testimonia il nuovo e ampio display AMOLED rettangolare da 1,64″, con un vetro curvo 2,5D, che garantisce un’ottima leggibilità delle informazioni, anche a confronto con l’ampio schermo della Mi Band 7.

Il risultato è quello di un dispositivo di molto simile ad un tradizionale orologio, quanto meno per dimensioni, con un form factor che sembra guardare nella direzione dei ben noti dispositivi Apple, ma in chiave Xiaomi. Al di la di questo, Mi Band 7 Pro è anche e soprattutto una smartband completa, versatile ed altamente personalizzabile, vantando non solo diverse colorazioni del suo cinturino (per altro antibatterico), ma anche oltre 100 quadranti diversi!

Non da meno è il monitoraggio sportivo e della salute, perfettamente in linea con i già ottimi risultati ottenuti da Xiaomi con la Mi Band 7 “base”. Band 7 Pro, infatti, garantisce un monitoraggio continuo di alcuni aspetti della nostra salute, come ad esempio battito cardiaco, monitoraggio del sonno, e l’ormai imprescindibile sensore SP02, senza dimenticare le oltre 110 modalità di allenamento, adatte sia ad un uso agonistico che amatoriale.

Unico, ma doveroso appunto: nella sua versione internazionale, Mi Band 7 Pro è arrivata sprovvista di quel chip NFC tanto sbandierato in fase di annuncio. Una scelta che pare in continuità con la Mi Band più classica che, come ricorderete, nella sua sesta incarnazione era stata rilasciata senza chip NFC, salvo poi l’uscita di un’apposita edizione che la includeva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare subito l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito o che, peggio ancora, si concluda l’ottima offerta messa in campo dal portale!

