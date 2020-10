Mi Box S scontato del 50% con le offerte del giorno eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono alcune delle migliori offerte del giorno di Amazon, vogliamo ora dare un’occhiata insieme a voi a quella che è la proposta di offerte quotidiane di eBay che, con le sue occasioni “imperdibili“, anche oggi propone una vasta gamma di articoli a prezzi scontati, con sconti che arrivano anche a superare il 70% su categorie come smartphone, televisori, capi d’abbigliamento invernali, piccoli e grandi elettrodomestici.

Come intuirete, dunque, le proposte sono davvero numerose, anche se l’offerta che ci preme segnalarvi è quella relativa il piccolo ma eccellente box android per la tv Mi Box S, prodotto da Xiaomi e disponibile a partire da quest’anno anche nel nostro paese, ed oggi in sconto su eBay a soli 52,99€! Con le sue dimensioni contenute, appena 95,25 x 95,25 x 16,7 mm, per soli 147 gr di peso, Mi Box S è facilmente posizionabile e dispone di un telecomando comodo e funzionale, attraverso cui controllare facilmente tutte le funzioni di questo smart box android. Al suo interno invece, la potente CPU quad-core offre una riproduzione veloce e stabile, mentre il supporto High Clarity 4K HDR, Mi Box S è in grado di supportare la risoluzione 4K e l’alta gamma dinamica, in modo da mostrare quando presenti immagini incredibilmente fluide e nitide.

Compatibile con oltre 3000 canali ed applicazioni, grazie al Mi Box S sarete in grado di trasformare, con una minima spesa, un qualsiasi televisore in un hub multimediale in modo da vedere i vostri contenuti preferiti da piattaforme come Netflix, DAZN e persino YouTube in un solo posto. Inoltre è presente la compatibilità con i comandi vocali, che permette all’Assistente Google di cercare nelle applicazioni ma anche di controllare il meteo o persino impostare una sveglia.

Oltre al Mi Box S, le offerte Imperdibili con cui eBay chiude la settimana sono molte e riguardano svariate categorie di prodotti, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina sul portale, così da trovare quella giusta per voi.

