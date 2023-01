I monopattini elettrici negli ultimi anni hanno preso il sopravvento nel settore dei mezzi di trasporto, dilagandosi in tutte le città italiane: pratici, semplici da utilizzare ed economici, rappresentano la soluzione perfetta per chi deve percorrere tratti medio-brevi e vuole farlo rapidamente. Se ne state cercando uno, vi consigliamo di dare un’occhiata a una fantastica offerta sul sito di Unieuro!

Il Mi Electric Scooter Essential di Xiaomi è infatti in sconto a soli 299,90€ invece di 432,88€; si tratta di un ribasso del 30%, che vi permetterà di risparmiare oltre 30,00e. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 99,96€ senza interessi con Klarna, rendendo la spesa ancora più accessibile.

Dal design elegante e leggero, il Mi Electric Scooter Essential è stato progettato appositamente per chi ama viaggiare ma non vuole trasportare con sé oggetti ingombranti. Il monopattino è composto infatti da una lega di alluminio aerospaziale, che gli conferisce un peso di soli 12kg pur garantendo una resistenza eccezionale.

Grazie a una potenza massima di 500W e una batteria a lunga durata fino a 20km, riuscirete a raggiungere qualsiasi meta senza alcun problema, scegliendo lungo il cammino tra tre modalità di velocità. In base al luogo in cui vi trovate potrete infatti optare per la modalità pedonale a 5km/h, quella standard a 15km/h e quella sportiva, nonché la più rapida, a 20km/h.

Una volta giunti a destinazione, riuscirete a piegare il Mi Electric Scooter Essential in appena 3 secondi. Da chiuso sarà alto poi appena 49cm, quindi riuscirete a riporlo con facilità in qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o ufficio. Infine, attraverso l’app Xiaomi Home potrete monitorare le vostre statistiche di guida e lo stato della batteria, così da avere sempre sotto controllo le condizioni del monopattino.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Unieuro dedicata al Mi Electric Scooter Essential. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

