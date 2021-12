Mi Robot Vacuum-Mop P: sconto del 30% per l’ottimo robot aspirapolvere Xiaomi!

In cerca di un ottimo robot aspirapolvere da mettere sotto l’albero? Volete un prodotto all’altezza che vi arrivi a casa entro Natale? Allora non potete perdervi questa offerta Amazon dedicata all’ottimo aspirapolvere robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, che dagli originali 399,99€, è oggi in sconto a soli 279€!

Un affare, specie considerando che questo ottimo aspirapolvere smart non solo è in offerta, ma dispone anche di una spedizione con garanzia di consegna entro Natale, così che arrivi per tempo per il tradizionale scarto dei regali! Non male per un’idea regalo last minute!

Arrivato da poco sul mercato, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è un aspirapolvere robot di ottima qualità, complici le sue performance tecniche che, anche al netto delle aspettative, lo rendono una scelta sensatissima nell’ormai ampio panorama degli aspirapolvere robot.

In grado di raggiungere ogni angolo della casa grazie alle sue ampie spazzole rotanti, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P dispone non solo delle più classiche modalità di aspirazione di polveri e particolato, ma anche di una comoda modalità di lavaggio dei pavimenti, possibile grazie all’aggiunta, sulla pancia del robot, di un apposito accessorio per il trasporto dell’acqua ed il montaggio di un panno lavabile in microfibra.

Dotato di un efficiente sistema di navigazione laser, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è in grado di mappare con efficacia la vostra abitazione, effettuando così una pulizia precisa e puntuale di ogni spazio domestico, ed evitando anche spiacevoli incidenti dovuti, ad esempio, all’urto involontario o alla caduta da eventuali scale.

Compatibile con l’ecosistema domestico Mi Home di Xiaomi, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è controllabile tramite app, e grazie ad essa gode non solo di un sistema di monitoraggio in tempo reale della pulizia, ma anche di possibilità di programmazione, che vi permetteranno di impostare la pulizia a piacimento, anche quando lontani dalle mura domestiche.

Dotato di un’ottima autonomia, e di un sistema di orientamento laser che ne amplifica al massimo l’efficienza, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è, insomma, un aspirapolvere smart di ottima qualità e, per questo, ve ne suggeriamo caldamente l’acquisto, specie in virtù delle ottime Offerte di Natale.

