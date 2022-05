Se state cercando una bilancia smart, precisa ed economica, allora l’offerta che Amazon propone sulla Mi Smart Scale 2 è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistarla risparmiando il 44% sul suo prezzo di listino!

Parliamo di una bilancia leggera e compatta, semplicissima da usare, progettata per interfacciarsi con i dispositivi Xiaomi come smartphone e Mi Band per monitorare al meglio le proprie variazioni di peso. Con questa promozione, potrete acquistarla a soli 13,99€, con un risparmio di 11,00€ sul suo originale prezzo di 24,99€

Mi Smart Scale 2 è una elegante e compatta bilancia pesapersone, realizzata in solido vetro temprato che le fornisce una grande resistenza e permette di supportare un peso fino a 150Kg nonostante il suo spessore di soli 2,2 cm. Il suo piano di appoggio quadrato, dalle dimensioni di 28 x 28 cm, consente una comoda pesata a tutti i membri della famiglia, e grazie alla sua grande precisione permette di pesare oggetti dai 100g in su, risultando adatta anche controllare le variazioni di peso dei neonati, tenendoli in braccio.

Grazie alla sua connessione Bluetooth 5.0, questa bilancia si interfaccia con i tuoi dispositivi Xiaomi per monitorare lo stato di forma di 16 utenti diversi. Sfruttando l’app Zepp Life (ex app Mi Fit), è possibile calibrare la Mi Smart Scale 2 perché si adatti ogni membro della famiglia, che potrà pesarsi quotidianamente e vedere aggiornati i propri dati senza effettuare altre configurazioni, grazie al confronto con le misurazioni precedenti. Inoltre, con solo 3 batterie AAA, questa bilancia garantisce un’autonomia di ben 180 giorni di utilizzo.

In conclusione la Mi Smart Scale 2 rappresenta una scelta perfetta per chi è alla ricerca di una bilancia comoda, pratica e solida, a un prezzo davvero eccezionale. Se aggiungiamo anche le funzionalità smart e l’eleganza delle linee Xiaomi, è evidente che stiamo parlando di un’offerta davvero molto valida, che vale la pena considerare.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

