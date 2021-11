Micro SD da 256GB perfetta per Nintendo Switch in sconto del 69%!!!

Per questo Black Friday 2021, Amazon ha introdotto un numero spaventoso di promozioni, che coinvolgono articoli appartenenti alle più disparate categorie del portale. Quest’oggi le opportunità di risparmio non sono certamente mancate, infatti coloro che desiderano ampliare lo spazio d’archiviazione di Nintendo Switch, troveranno allettante lo sconto riservato alla micro SD da 256 GB di SanDisk!

Stiamo parlando di un prodotto perfetto la console giapponese, dato che garantisce delle prestazioni notevoli, che non andranno a rallentare le schermate di caricamento dei titoli moderni. Infatti, questa piccola scheda una velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec. Inoltre, tra le sue specifiche troviamo la licenza ufficiale per il sistema Nintendo Switch.

Essendo un prodotto sotto licenza ufficiale, permette di archiviare giochi digitali e contenuti aggiuntivi in un unico spazio e consente di utilizzarli ovunque. Naturalmente, può essere acquistato anche per aumentare lo spazio d’archiviazione degli smartphone, purché possiedano uno slot per MicroSD, oppure delle fotocamere digitali.

Insomma, un prodotto eccellente che assicura prestazioni davvero elevate in qualsiasi circostanza, dal gaming competitivo al salvataggio di documenti, foto e tanto altro ancora. Ciò detto, le offerte di Amazon non si limitano soltanto a questo singolo articolo, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte!

