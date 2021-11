Microcamera in sconto su Amazon a meno di 8€! Roba da agenti segreti!

Siamo in pieno periodo di Early Black Friday e, come saprete, Amazon continua a viziarci con offerte eccezionali, ogni giorno; oggi portiamo alla vostra attenzione la microcamera Flytise, una piccolissima videocamera portatile da tenere, letteralmente, tra due dita; un’acquisto interessante se state cercando di registrate in maniera semplicissima lezioni, concerti, eventi di qualsiasi tipo. Al momento, siete agevolati da un coupon che vi permette di acquistarlo col 50% di sconto!

L’articolo, disponibile in tre colori differenti in base alle vostre preferenze, può essere comprato a soli 8,00€ contro i 15,98€ a cui lo potete trovare normalmente; basta inserire il codice sconto già disponibile sulla pagina del prodotto e il gioco è fatto, avrete una microcamera sempre a portata di mano!

Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e cosa vi offre la microcamera Flytise: in un design compatto, che potrete acquistare versione nera, turchese o rossa, la camera vi permette di registrare per una durata di circa 100 minuti, un numero ragionevole se pensate che stiamo parlando di un prodotto di fascia economica bassa, che misura ‎9.6 x 9.3 x 3.6 cm. La registrazione effettuata avrà una risoluzione in 720p, unico requisito per salvare i video? Dovrete inserire necessariamente una scheda di memoria che non è inclusa nell’acquisto.

Se il vostro scopo per la microcamera Flytise è diverso dalla semplice registrazione, vi segnaliamo che oltre a essere piccola e molto discreta, supporta anche il motion control; un’aggiunta molto interessante che ne sottolinea la possibilità di essere utilizzata in diverse occasioni da eventi sportivi fino ad eventi in famiglia; insomma, vale la pena utilizzare il coupon disponibile per il prodotto e portarlo a casa per soli 8€!

