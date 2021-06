Microfoni e streaming: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo aver iniziato la seconda giornata di Prime Day segnalandovi le incredibili offerte relative ad alcune delle migliori casse bluetooth, è giunto ora il momento di dedicare un articolo a quelle che sono le migliori occasioni per quanto concerne i microfoni e lo streaming, ovvero dispositivi che servono a coloro i quali vogliono farsi ascoltare e vedere dal pubblico in modo chiaro o, semplicemente, registrarsi per delle attività private e salvare i file multimediali con una qualità degna di nota.

Ancora una volta, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Anche in questo campo, Amazon ci delizia con una serie di sconti mai visti prima, che vi permetteranno di acquistare alcune delle vostre soluzioni di streaming preferite facendo un grosso favore al portafoglio. Una di queste occasioni è quella relativa al microfono Razer Seiren X, il cui prezzo originale di oltre 100,00€ scende fino a 64,99€, una cifra irrisoria per un prodotto di questo calibro, che dovrebbe interessare chiunque abbia intenzione di avviare un canale dedicato allo streaming.

Resistente agli urti e dotato di jack da 3.5 mm, il Razer Seiren X è stato progettato in modo che il suono venga registrato su un angolo stretto, vale a dire che i fastidiosi rumori di fondi verranno automaticamente rimossi dal microfono senza l’ausilio del vostro intervento o software di terze parti. Inoltre, nonostante si tratti di un microfono di alto livello, le sue dimensioni rimangono compatte e questo va a tutto vantaggio della facilità d’uso.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

