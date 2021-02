Microsoft: imperdibili offerte su tutti i dispositivi Surface!

Vi segnaliamo che sullo store Microsoft sono tornate le offerte, con particolare attenzione ai prodotti Surface che, con le loro performance e la loro attenta ricerca nei materiali, costituiscono ancora oggi la più valida alternativa ai prodotti Apple, potendo contare su tablet e notebook di assoluto valore, grande potenza di calcolo e ottime performance sia in casa che in ufficio o in mobilità. Le offerte non sono poi moltissime, ma il valore delle decurtazioni di prezzo vi lascerà certamente sorpresi, visto che si riesce facilmente a risparmiare oltre i 500€ sulle configurazioni di base il che, considerato che si parla di prodotti di fascia alta, non è affatto da sottovalutare.

Del resto ci sono offerte di grandissimo pregio tra le offerte proposte dal Microsoft store, come quella relativa al bellissimo e funzionale tablet Surface Pro 7 che, senza colpo ferire, è ancora uno dei migliori dispositivi 2-in-1 del mercato, e certamente il più adatto a chi, oltre che per lo svago, ha bisogno di un tablet funzionale e performante anche per il lavoro, a prescindere che sia in ufficio o in smart working. Proposto con diverse formule di acquisto, può essere vostro anche con 540€ di sconto, a patto ovviamente di selezionare una configurazione che permetta tale decurtazione di prezzo.

Surface Pro 7, infatti, può essere vostro con Intel Core i3, i5 o i7 a seconda delle vostre esigenze implementando, di conseguenza, anche diversi tagli di memoria RAM e di archiviazione, arrivando addirittura ad offrire ben 16GB di RAM ed 1TB di spazio su disco! Ovviamente, migliore sarà la configurazione, minore sarà lo sconto proposto, pur vero che val comunque la pena dare un’occhiata all’offerta Microsoft visto che, lo ribadiamo, Surface Pro 7 è molto più che un semplice tablet, proponendosi come un dispositivo di assoluto pregio, tanto che non abbiamo mancato di elogiarne le qualità anche in fase di recensione.

Ovviamente Surface Pro 7 è solo uno dei dispositivi in offerta sul portale Micorosft, tant’è che vi invitiamo a consultare tutte le proposte nella loro interezza nei link qui in calce. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le offerte Microsoft disponibili

