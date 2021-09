Microsoft Store sconta Surface a prezzi folli!

Microsoft ha recentemente inaugurato una nuova tornata di offerte sul proprio portale, il Microsoft Store. Questa iniziativa coinvolge i migliori prodotti della linea Surface, e consentirà a tutti gli appassionati di ottenere sconti fino a 450,00€ su notebook, dispositivi 2-in-1, accessori e tanto altro ancora, solo per pochissimi giorni!

Il colosso statunitense ha pensato di scontare tantissimi dei suoi prodotti, dunque la lista degli articoli è piuttosto variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al Microsoft Surface Book 3, in particolare l’edizione da 13,5 pollici. Generalmente venduto a 1.849,00€, ora è acquistabile a “soli” 1.399,00€, a seguito di uno sconto di ben 450,00€ dal prezzo consigliato!

Stiamo parlando di un prodotto eccellente, perché promette buone prestazioni in tutti i contesti e un’autonomia da capogiro. Innanzitutto, vanta un processore Intel Core i5-1035G7, abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna SSD. Ad affiancare il processore, c’è una scheda grafica Intel Iris Plus.

Come specificato in uno dei paragrafi precedenti, il modello in questione offre un pannello PixelSense da 13,5 pollici con una risoluzione personalizzata di 3000 x 2000 pixel – dunque con un rapporto di forma pari a 3:2 – a 267 ppi. Per quanto concerne la connettività, questo dispositivo vanta due porte USB-A, una porta USB-C, un connettore jack per cuffie da 3,5mm, due porte Surface Connect (una sulla base, una sul tablet) e un lettore schede SDXC full-size. Non mancano un’antenna Wi-Fi 6 e una per Wireless 5.0, oltre all’innata compatibilità con i controller Xbox.

Naturalmente, questo ottimo prodotto non è l’unico in offerta del Microsoft Store, motivo per cui vi consigliamo vivamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate dare uno sguardo a tutte le proposte e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!