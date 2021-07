Microsoft Summer Sales: fino al 40% di sconto sulla gamma Surface

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della giornata, vi segnaliamo ora quella che è una nuova serie di offerte da poco disponibili direttamente su Microsoft Store e, in particolare, alla ricchissima gamma di prodotti Microsoft Surface!

Si tratta di un’occasione davvero eccezionale per munirsi di un dispositivo di tutto rispetto, complice non solo i prezzi bassi, ma anche (e soprattutto) la straordinaria qualità della gamma Surface che, all’attivo, conta alcuni dei dispositivi ai vertici del mercato, tanto nell’ambito dei tablet, quanto dei notebook. A farla da padrone, indubbiamente, è l’eccezionale tablet 2-in-1 Microsoft Surface Pro 7, un dispositivo eccezionale che, proprio su Microsoft Store, gode ora di diverse opzioni di acquisto a prezzo ribassato, a seconda di quella che è la configurazione che sceglierete di acquistare in base alle vostre esigenze.

Con sconti che possono arrivare fino al 40%, Microsoft Surface Pro 7 si propone come il meglio in circolazione, capace di rispondere più che adeguatamente alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente, dal casual, che cerca semplicemente un tablet per lo svago o la visione di contenuti video, sino al professionista, che desidera un tablet perfetto tanto per il lavoro, quanto per la progettazione o lo studio, potendo contare, tra le varie, di un potente processore Intel Core i5 e fino ad 16GB di RAM!

Perfetto per lavorare in mobilità, visto il suo connubio eccellente di leggerezza, trasportabilità e resistenza, Surface Pro 7 dà il meglio di sé quando acquistato in combinazione con la sua cover comprensiva di tastiera, che trasforma istantaneamente quello che è un tablet, in una vera e propria postazione di lavoro portatile, proponendosi a tutti gli effetti come un dispositivo 2-in-1 ideale e di facile utilizzo, anche grazie alla “continuità” con il sistema operativo Windows, praticamente identico a quello per PC.

Insomma, con Surface Pro 7 vi porterete a casa un prodotto con tutti i crismi, per altro ad un ottimo prezzo visti gli sconti che raggiungono anche il 40% anche se, come detto in apertura, questa è comunque solo una delle ottime offerte proposte questa settimana dal Microsoft Store, ed ecco perché vi invitiamo non solo a dare un’occhiata alla lista qui in calce, ma anche e soprattutto all’intera pagina dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte Surface

Altro offerte Microsoft

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!