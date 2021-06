Microsoft Surface Laptop GO da 256 GB ad un prezzo mai visto su Mediaworld!

Come abbiamo visto nelle proposte giornaliere di Amazon, dove spiccano le offerte su notebook della linea Surface e Macbook, vi segnaliamo un’altra iniziativa di Mediaworld che coinvolge tantissimi prodotti hi-tech come elettrodomestici, notebook, smartphone e tanti accessori a prezzi decisamente vantaggiosi! Attenzione però, le offerte del “Solo per oggi” scadono a mezzanotte, motivo per cui vi suggeriamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata al Microsoft Surface Laptop GO, acquistabile al prezzo di 799,00€ anziché 1.019,00€, a seguito di uno sconto di 220€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Il Microsoft Surface Laptop GO, nell’edizione proposta in sconto, è basato sul processore Intel Core I5-1035G1 (1 GHz – 6 MB L3) abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 di spazio d’archiviazione SSD. Inoltre, vanta un display LCD da 12,5 pollici con una risoluzione custom di 1536 x 1024 pixel, interamente gestito da una scheda video integrata nel processore, l’Intel UHD Graphics.

Questo dispositivo, inoltre, possiede un sistema operativo Windows 10S che, rispetto a Windows 10 Home, permette solo di scaricare applicazioni dallo store proprietario di Microsoft. Naturalmente, è possibile cambiare l’edizione del software nelle impostazioni, e questa operazione consentirà a questo notebook di consultare scaricare qualsiasi app, e generalmente di consultare quotidianamente la posta elettronica oppure per guardare un contenuti multimediale.

Insomma, avrete capito che un notebook del genere come il Microsoft Surface Laptop GO, a questo prezzo è una vera occasione da non farsi sfuggire! Tuttavia, questa offerta rimane solo una delle tante proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, motivo per cui vi consigliamo di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate consultare l’intera selezione di offerte per trovare quella giusta in base alle vostre necessità.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle pagine di Tom’s Hardware Italia per l’arrivo delle offerte del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

