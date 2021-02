Microsoft Surface Pro 7 con Core i5 ad un prezzo bomba su Mediaworld

Dopo avervi proposto le prime offerte della mattinata, vi segnaliamo che sono iniziate le nuove tornate di offerte giornaliere su Mediaworld, le quali coinvolgono anche oggi numerosi prodotti tecnologici e non, con l’obiettivo di farvi risparmiare il più possibile sui vostri acquisti online. Le offerte, dunque, sono molteplici e includono anche diversi dispositivi di ultima generazione, permettendovi di comprarli a prezzi forse mai così bassi, ma solo fino alla mezzanotte di oggi.

Tanti i prodotti in offerta ma, a nostro giudizio, non dovreste assolutamente lasciarvi scappare l’ottimo Microsoft Surface Pro 7, il punto di riferimento per gli amanti di dispositivi 2 in 1, proposto in sconto nella variante con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 128GB a soli 799,00€ invece di 1.069,00€. A questa cifra è chiaro che potrebbe invogliare all’acquisto tutti coloro che finora sono stati dissuasi dal suo prezzo originale, i quali potranno finalmente mettere le mani su un dispositivo capace di primeggiare tanto nello studio ed il lavoro, quando nell’intrattenimento, grazie anche allo schermo touchscreen da 12 pollici con risoluzione 2736 x 1824, molto più alta rispetto a quella che troviamo nella maggior parte dei dispositivi. All’atto pratico, ciò si traduce in un’esperienza visiva decisamente appagante e di qualità, a prescindere dall’uso che ne facciate.

Per gestire questa risoluzione senza stressare l’hardware, la variante in oggetto con Core i5 di decima generazione integra la scheda video condivisa Intel Iris Plus, le cui prestazioni sono paragonabili a quelle di una scheda grafica dedicata entry level. In altre parole, potrete persino eseguire alcuni giochi, a patto però di non esagerate con i dettagli grafici anche perché, in fin dei conti, si tratta di una macchina pensata per offrire il meglio in ambito produttivo. A tal proposito, vale la pena ricordarvi che sarà possibile aggiungere al Microsoft Surface Pro 7 sia la tastiera che la penna, quest’ultima che vi permetterà senz’altro di sfruttare appieno tutte le applicazioni dove è previsto il suo utilizzo, ad esempio sui software di editing video.

Ribadiamo che il Microsoft Surface Pro 7 è uno dei migliori modelli 2-in-1 disponibili attualmente sul mercato e la versione proposta da Mediaworld con Core i5 è una perfetta via di mezzo tra prestazioni e prezzo, che vi permetterà di avere tra le mani un dispositivo con una grande attenzione ai dettagli e capace di soddisfare le vostre esigenze per molto meno di 1.000€, cifra che per un Surface non è certamente elevata.

