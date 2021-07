Microsoft Teams come centralino? Prova Nvoice for Teams di NFON

Uno dei fattori fondamentali per il successo di un’azienda è sicuramente la comunicazione e, se era già un fattore importante in passato, nell’ultimo anno è diventato praticamente essenziale. Ne va da sé che ogni strumento volto a semplificare e migliorare le relazioni con nuovi clienti vada ad aumentare esponenzialmente le opportunità di business e il rapporto con clienti e fornitori di servizi. Da questa necessità sempre più evidente NFON ha tratto spunto per trovare la soluzione ideale per permettere alle aziende di comunicare al meglio e ottenere risultati soddisfacenti.

Uno degli strumenti classici per gestire la comunicazione aziendale è il centralino telefonico, ma con un sempre crescente bisogno di comunicare a distanza questo mezzo non è più efficace come una volta e si ricorre sempre più a strumenti esterni online per gestire riunioni, chiamate e meeting. Ed è qui che entra in gioco NFON, che grazie alla soluzione Nvoice vi permetterà di sostituire il vostro classico centralino telefonico con Microsoft Teams, uno dei software più usati per collaborare e comunicare con colleghi e clienti.

Grazie a Nvoice il tuo team avrà una soluzione di telefonia completa e moderna, con numerose funzioni smart, senza abbandonare i propri numeri aziendali pur restando all’interno dell’ambiente familiare di Microsoft, accessibile da ogni luogo e ogni device. Questo significa miglior collaborazione, risparmio e maggior produttività.



Se tutto questo non vi ha ancora convinto, NFON ha deciso di offrire una demo gratuita di Nvoice per Microsoft Teams attivabile fino al 31 luglio! La prova permette di utilizzare il servizio fino a 30 giorni anche a chi non ha Microsoft Teams o non è cliente NFON.

Vantaggi di Nvoice

Utilizzabile su ogni device – PC, smartphone e tablet

Lavoro flessibile , da casa, in ufficio o da qualsiasi posto

, da casa, in ufficio o da qualsiasi posto Facile da installare e modulabile , non necessita di manutenzione, failover automatico sul sistema telefonico di NFON, Cloudya

, non necessita di manutenzione, failover automatico sul sistema telefonico di NFON, Risparmio di tempo e soldi , aumentando l’efficienza

, aumentando l’efficienza È possibile passare una chiamata da un dispositivo a un altro

Code di attesa, IVR, Fax Virtuale , deviazione chiamate entranti e molto altro: una soluzione PBX aziendale sul tuo Microsoft Teams

Voicemail accessibile da qualsiasi dispositivo

Richiedi la demo gratuita entro il 31 luglio!