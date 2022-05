La settimana volge al termine, eppure le opportunità di risparmio non sembrano certamente terminare, dato che ci sono tantissime altre iniziative, che consentiranno agli interessati di ottenere ingenti sconti sui propri acquisti. Infatti, in questo nuovo articolo vi segnaliamo un’importante offerta di Gutteridge, denominata Mid Season Sale, che permette di acquistare capi d’abbigliamento a prezzi stracciati.

Si tratta, come facilmente intuibile dal paragrafo precedente, di un’ottima occasione per poter acquistare capi d’abbigliamento a prezzi stracciati, consentendovi di ripopolare il vostro guardaroba con new entry di valore, grazie a sconti che possono raggiungere la percentuale del 75%. Come abbiamo da sempre sottolineato, il noto brand italiano propone abiti di gran valore, ciascuno adatto a qualsivoglia occasione, da chi preferisce gli abiti casual a chi veste molto elegante.

Naturalmente, le proposte di Gutteridge sono variegate e soprattutto numerose, ma ciò non ci permette di consigliarvi il bermuda in twill 100% cotone, ora disponibile a 15,00€ anziché 59,00€, grazie ad uno sconto del 75% dal prezzo originario. Qualora siate interessati ad una polo, vi consigliamo quella realizzata in cotone con collo camicia, ora acquistabile a 19,00€ anziché 49,00€, a seguito di uno sconto del 61%.

Gutteridge, inoltre, permette a tutti i suoi acquirenti di pagare i propri acquisti in tre comode rate a tasso zero, grazie al servizio Klarna integrato in fase di acquisto. Ciò detto, prima di lasciarvi al vostro shopping, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, e scegliere i prodotti di vostro gradimento entro il termine finale, fissato per il prossimo 31 maggio.

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, ci sono i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non resta altro che augurarvi un buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!