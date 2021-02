Asciugacapelli | I migliori di febbraio 2021

Torniamo con una nuova guida all’acquisto che ha lo scopo accompagnarvi nella scelta di un dispositivo su cui spesso non si impiega il giusto tempo per valutarne l’acquisto ma, grazie alle sue particolari funzioni sa diventare un ottimo supporto per la cura della persona e della bellezza, stiamo parlando degli asciugacapelli.

A volte l’acquisto di un asciugacapelli è legato al fatto che il precedente si è rotto e, vista l’urgenza di compensare la sua mancanza, si ricorre alla prima offerta disponibile online o nei negozi correndo il rischio di incappare in soluzioni non sempre di qualità e che, al netto di quanto sono state pagate, non sono in grado di soddisfare le aspettative richieste. Eccoci quindi correre in vostro soccorso per supportarvi nella scelta dei migliori asciugacapelli ed anche fornirvi quelle che sono le linee guida essenziali necessarie per l’acquisto, così che possiate trovare quello perfetto per voi.

Nella selezione che vi abbiamo proposto trovate alcune soluzioni essenziali, con proposte che vanno da poche decine di euro fino ai dispositivi Top, in grado di costare anche 200€ ma con una serie di funzioni speciali in grado da ottenere risultati di asciugatura pari a quelli dei parrucchieri professionali.

Poiché non vogliamo farvi perdere ulteriore tempo, chiudiamo questa breve introduzione e vi lasciamo alla nostra guida sui migliori asciugacapelli disponibili sul mercato.

I migliori asciugacapelli

Panasonic E H-NA65-K825 Nanoe

Il primo prodotto che vogliamo consigliarvi per quanto riguarda gli asciugacapelli è il Panasonic EH-NA65-K825 che vi permetterà di avere capelli asciutti in modo molto rapido e con un minore rischio di danneggiamenti dovuti al calore. La sua unicità sta nell’utilizzo della particolare tecnologia Nanoe che fa si che i capelli possano ritrovare la loro lucentezza e mantenere alta la loro idratazione così da eliminare anche le doppie punte. Con 3 velocità e 4 impostazioni di temperatura, il Panasonic Nanoe è in grado di raggiungere prestazioni da professionisti, anche grazie alla presenza di accessori come il diffusore, il beccuccio quick dry ed il concentratore.

Bellissima Imetec My Pro Ceramic

Con la sua particolare tecnologia ceramica, l’asciugacapelli MyPro Ceramic non danneggia i capelli mentre li asciuga e, per merito dell’azione combinata dello ionizzatore e del calore infrarosso generato dal convogliatore in ceramica, esercita sui capelli un’azione anti-crespo ed anti-secco che influisce sui capelli sin dal primo utilizzo. Il motore professionale AC combinato alla potenza di 2.300W offre un livello di asciugatura potente e deciso, ed è in grado di generare una elevata portata del getto d’aria, mentre il collo è composto da una particolare guaina in tecnologia ceramica applicata anche nel diffusore e che genera un effetto anticrespo persino per i capelli ricci.

Remington D7777 Air 3D

L’asciugacapelli Remington Air3D è senza dubbio uno dei modelli più famosi in quanto a rivoluzione tecnologica del genere e fa del flusso d’aria e dell’impostazione di temperatura perfetta le sue caratteristiche fondamentali. L’aria che si viene a creare garantisce un flusso potente ed ininterrotto che accorcia il tempo impiegato per asciugare i capelli, mentre grazie alle 3 impostazioni di temperatura è possibile dare forma a qualsiasi acconciatura, compreso il colpo d’aria fredda necessario per fissare la piega. Visto anche il suo design particolare, Air3D è dotato di un particolare sistema di fissaggio che permette anche di ruotarlo di 360° durante l’utilizzo senza alcun problema.

Rowenta Infini Pro

Non fatevi ingannare dal suo aspetto tradizionale, infatti Rowenta Infini Pro sotto la scocca minimale possiede un perfetto mix di componenti professionali e risulta in grado di esser molto duraturo nel tempo. Con i suoi 2.2ooW di potenza e ben sei posizioni tra cui scegliere garantisce un’asciugatura rapida e grazie allo ionic control previene l’elettricità statica, lasciando i capelli morbidi e brillanti. Acquistando un Rowenta Infini Pro vi porterete a casa anche 3 dei suoi accessori: i due concentratori da 8 e da 6 mm per una maggiore varietà di stili, ed il diffusore professionale per capelli ricci.

Ghd Helios

Ideato nel centro UK dei laboratori Ghd, questo asciugacapelli garantisce una maggiore velocità e leggerezza in fasi di asciugatura, il tutto raggiungendo ottime prestazioni in quanto a potenza generata. Con il suo flusso d’aria in grado di arrivare fino a 120 km/h, Helios combina il design aerodinamico con un beccuccio sagomato ed arriva a ridurre anche i tempi di asciugatura grazie alla miglior distribuzione della temperatura dovuta dall’impiego della speciale tecnologia Aeroprecis. Inoltre Ghd Helios è estremamente leggero e presenta i tasti nella parte esterna del manico, in modo da poter esser utilizzati più semplicemente con il pollice e facilitare l’utilizzo ad una mano sola.

Imetec Bellissima My Pro Hydra

Questo asciugacapelli realizzato da Imetec garantisce un’idratazione profonda ed un’asciugatura rapida del capello grazie al suo particolare motore digitale che, al netto di ridurre notevolmente il peso e le dimensioni, risulta anche estremamentre pratico e leggero. Infatti durante il suo utilizzo riesce ad ad arrivare fino a 95°C di temperatura grazie alla possibilità di poter scegliere di impostare il getto tra 3 velocità e persino 3 temperature. L’asciugacapelli misura e regola la temperatura 50 volte al secondo, in modo da proteggere il capello, e per questo è presente anche una modalità di asciugatura gentile che alterna aria fredda e calda, in modo da evitare la secchezza e l’opacità dei capelli.

Braun Satin Hair 7

Se cercate il massimo dei risultati in quanto a tecnologia ionizzante senza dover spendere un capitale, il Braun Satin Hair 7 è l’asciugacapelli che fa al caso vostro. Con milioni di ioni attivi che vengono rilasicati con la pressione di un pulsante, i capelli si libereranno del crespo in favore di una morbidezza e di una lucentezza come dopo un trattamento con un balsamo avvolgente. Questo asciugacapelli inoltre, è dotato di un filtro estraibile che migliora le fasi di pulizia e previene la rottura dei capelli.

Come scegliere il miglior asciugacapelli

Scegliere un asciugacapelli può sembrare un’operazione semplice, ma le caratteristiche presenti nei prodotti di oggi sono così tante che abbiamo pensato di esaminare con voi quelle che sono le caratteristiche principali. Ovviamente, per averle tutte bisogna puntare ai dispositivi che alzano lievemente il budget, ma ne vale la pena per avere il massimo della tecnologia a riguardo.

Potenza

Trattandosi pur sempre di dispositivi a corrente, come tutti gli elettrodomestici anche gli asciugacapelli esprimono la loro potenza in Watt, e si usa per esprimere con quanta forza il getto d’aria calda viene sparato fuori. Generalmente non si supera mai la soglia dei 2.500W senza determinate azioni preventive che permettono di evitare danni ai capelli.

Ionizzatore

Questa funzione è praticamente presente in tutti gli asciugacapelli più recenti presenti sul mercato, ma come funziona? Attraverso l’utilizzo di ioni negativi le gocce d’acqua sono rese più piccole, così da favorire i tempi di asciugatura e rendere il capello più morbido e poter creare quindi incredibili acconciature.

Mantenimento del calore

Il calore è una componente fondamentale nella struttura di un asciugacapelli, ma nello specifico vogliamo parlare dell’utilizzo di ceramica e tormalina che permettono di migliorare ed anche di molto le performance. Infatti con l’applicazione di specifiche parti del corpo centrale degli asciugacapelli in ceramica e tormalina, si tende a mantenere costante la temperatura del getto d’aria che fuoriesce. Grazie alla loro presenza infatti i capelli non si seccheranno a causa del calore del phon e manterranno la loro lucentezza.

Pulsanti delle modalità di utilizzo

Ovviamente la presenza di più livelli di velocità e di forza in un asciugacapelli è correlato alla presenza di tasti per impostare le varie opzioni. Ed infatti sono presenti in tutti i dispositivi generalmente due o più pulsanti con questo scopo, che permettono di regolare le varie combinazioni di velocità e, qualora fosse presente, anche di impostare l’opzione Turbo Boost.

Aria fredda

Anche qui ci troviamo di fronte ad una funzione quasi onnipresente, che prevede la fuoriuscita di aria a temperatura ambiente alla pressione di un tasto. Questa procedura è essenziale per fissare la piega e per chi necessita di piccole sessioni di pausa tra prolungati getti d’aria calda.

Accessori

Sicuramente un fattore importantissimo, soprattutto per il gentil sesso, nella scelta dell’asciugacapelli sono gli accessori, che permettono di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo. Di fronte a capelli ricci o lisci è necessario avere un numero maggiore di accessori, tra cui spicca di certo il classico beccuccio compressatore. Infatti questo accessorio, con la sua tipica forma a cono aumenta la velocità del getto d’aria direttamente sul pettine per- realizzare le più professionali e disparate acconciature.