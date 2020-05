I migliori barbecue a carbonella, economici e premium

Dopo la guida sui migliori barbecue economici, è giunto il momento di focalizzarci sui barbecue a carbonella. In questo articolo, infatti, troverete quelle che sono le migliori soluzioni – economiche e premium – da acquistare in questo momento storico. Il nostro obiettivo – come sempre – è quello di aiutarvi a trascorrere dei bei momenti insieme ai vostri cari, che siano amici oppure semplici parenti.

Prima di passare alla rassegna dei prodotti consigliati, è doveroso specificare come abbiamo scelto i barbecue in questione. Innanzitutto, abbiamo classificato tutti i prodotti per il prezzo di vendita, partendo da quello meno costoso fino ad arrivare a quello più dispendioso. Dopo, abbiamo selezionato quelli che da un lato garantiscono una buona solidità strutturale e dall’altro lato ottime caratteristiche, come la trasportabilità.

Il nostro punto di riferimento, come sempre, è Amazon Italia. Il noto portale e-commerce del mondo rappresenta una garanzia per la reperibilità dei prodotti e soprattutto per la garanzia post-vendita, che non è mai da sottovalutare al giorno d’oggi. Ciò detto, inutile perder tempo con altre premesse, è giunto il momento di passare ai prodotti scelti. Buono Shopping!

I migliori barbecue a carbonella

Songmics BBQ

Iniziamo la sventagliata di prodotti con il barbecue a carbonella ideato e progettato da Songmics. Si tratta di un prodotto da campeggio, ideale da portare con sé per fare delle grigliate in montagna oppure in riva al mare. La sua struttura ha un design semplice, e grazie alle quattro gambe è possibile posizionarla su sabbia e terra con la massima comodità. La griglia (anch’essa rimovibile per offrire la massima comodità) ha delle dimensioni davvero ridotte, precisamente di 44 x 31 cm. Inoltre questo prodotto è stato realizzato in metallo cromato, facile da pulire e resistente alla ruggine. Per quanto riguarda il prezzo l’articolo in questione costa appena 25 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Songmics BBQ

Landmann Grillchef

Adatto per un utilizzo maggiormente casalingo, Landmann Grillchef rappresenta senza ombra di dubbio un ottimo modo per invitare amici e parenti nel proprio giardino per passare una serata in compagnia di tanta carne. La sua struttura, realizzata con metallo cromato, si contraddistingue da un piano che può essere utilizzato per appoggiare gli strumenti del mestiere. Inoltre è presente una protezione antivento con regolazione dell’altezza della griglia.

» Clicca qui per acquistare Landmann Grillchef

Fixget BBQ Grill

Tra le soluzioni pieghevoli (e soprattutto trasportabili) troviamo il barbecue a carbonella di Fixget, che si presenta con un design curato sotto tutti i punti di vista. Entrando nei dettagli tecnici, possiede delle gambe pieghevoli e due comode maniglie, che consentono di migliorare il comfort sia in fase di montaggio/smontaggio che in quella di trasporto. Oltre alla griglia (delle dimensioni di circa 100 x 33,5 cm), è presente una piastra per cucinare le bistecche e una serie di utensili da cucina. Poi è anche disponibile un piano da lavoro per appoggiare altri strumenti da cucina oppure gli alimenti già cotti. Infine bisogna considerare il prezzo di vendita che rappresenta senza ombra di dubbio la caratteristica più importante, di soli 70 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Fixget BBQ Grill

Dancook 7100

Nella precedente guida abbiamo già parlato di uno dei prodotti di Dancook, e in questa ritroviamo lo stesso articolo ma in una variante con le gambe, che si propone a un prezzo leggermente più elevato. Prima di passare al nodo prezzo, è necessario parlare delle caratteristiche di questo barbecue. Innanzitutto, la griglia è completamente regolabile con alcune incanalature ai lati della struttura in metallo, che permettono appunto di abbassare/alzare la griglia con quattro livelli di cottura. Per quanto riguarda le dimensioni, il prodotto in questione misura 79 x 65 x 32 cm, mentre la griglia è leggermente più piccola, ovvero 50 cm x 25 cm. Torniamo al prezzo, questo barbecue è venduto a 70 euro circa, ma potete tranquillamente acquistare la variante senza gambe che viene proposta a 60 euro.

» Clicca qui per acquistare Dancook 7100 con gambe

» Clicca qui per acquistare Dancook 7100 senza gambe

Weber BBQ Compatto

Come possiamo concludere la guida? Sicuramente con un prodotto interessante, sia dal punto di vista delle caratteristiche che in quello del prezzo. Per questo motivo, vogliamo consigliarvi l’acquisto del barbecue a carbonella numero uno nella classifica di vendita di Amazon Italia, il Weber BBQ Compatto. Tra le caratteristiche di questo prodotto troviamo sicuramente il coperchio (utile per migliorare l’efficienza termica) e un paiolo rivestito completamente in porcellana. Questo barbecue, inoltre, si caratterizza da due manici duroplast in nylon rinforzato e in fibra di vetro, una griglia con tre strati di nichel e cromata, una griglia per aerazione e una cassetta per cenere in alluminio inossidabile. Ad impreziosire maggiormente questo articolo ci sono due ruote anti-rottura e adatte tutto l’anno, che le permettono di essere facilmente spostata. Il suo prezzo di vendita? Poco più di 100 euro! Non male per tutte le utili funzionalità appena descritte!

» Clicca qui per acquistare Weber BBQ Compatto con gambe da 57 cm

» Clicca qui per acquistare Weber BBQ Compatto con gambe da 47 cm