I migliori barbecue elettrici, economici e premium

In queste settimane abbiamo ampiamente parlato dei barbecue, in particolare quelli economici, a gas e quelli a carbonella, ma è giunto il momento di indirizzare la nostra attenzione sui barbecue elettrici. Rispetto agli strumenti tradizionali, essi rappresentano soluzioni economiche e al contempo funzionali poiché permettono di grigliare alimenti in modo facile e sicuramente veloce, senza troppi grattacapi.

Seguendo il modus operandi delle precedenti guide, abbiamo selezionato per voi una serie di barbecue elettrici, caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato. Inoltre, troverete solo prodotti che garantiscono una buona tenuta nel tempo, considerando che verranno utilizzati per più volte durante il loro ciclo di vita.

Prima di passare alla nostra selezione di barbecue, è doveroso comunicarvi che, come punto di riferimento, abbiamo volutamente scelto Amazon Italia per la facile reperibilità dei prodotti, e naturalmente per l’ottima assistenza post-vendita nel caso l’articolo non fosse conforme alla descrizione del noto sito e-commerce.

I migliori barbecue elettrici

Ariete 723 Party Grill

Il primo prodotto della guida sui migliori barbecue elettrici è il Party Grill di Ariete, una soluzione sicuramente economica, che al tempo stesso garantisce un buon rapporto qualità/prezzo. Party Grill, innanzitutto, possiede una griglia in acciaio inossidabile e una serpentina distribuita su tutto il vassoio per grigliare carne e pesce in modo uniforme. Le dimensioni della griglia di cottura sono 41,5 x 24 cm, mentre le dimensioni del prodotto, nella sua interezza, sono 52 x 39 x 8 cm. Il suo prezzo di vendita, invece, è di soli 35 euro.

Ardes AR1B01 – BBQ Elettrico

Ardes ha progettato un barbecue elettrico che soddisfa i nostri parametri di ricerca, infatti possiede un prezzo relativamente basso e non poche qualità. Il prodotto in questione possiede una griglia in acciaio cromato rimovibile dalle dimensioni di 22 cm x 38 cm. Inoltre, è possibile regolare la temperatura attraverso una comoda manopola. Come se non bastasse, griglia e vassoio sono completamente lavabili con acqua e persino in lavastoviglie. Insomma, per poco più di 35 euro è davvero difficile trovare di meglio!

Deik Piastra elettrica

Da Deik arriva una piastra elettrica certamente da non sottovalutare per prezzo e caratteristiche tecniche. Questo prodotto, infatti, possiede una piastra dalle dimensioni di 46 x 26 cm, e si adatta perfettamente ad una grigliata per 5-7 persone. La potenza di riscaldamento della piastra è di ben 1800 W, sufficienti ad arrostire in modo facile e veloce tutti gli alimenti. Inoltre, ai bordi della piastra sono presenti due scarichi di grasso, che permettono di raccogliere tutto il grasso in eccesso. Il suo prezzo di vendita? Circa 50 euro!

G3Ferrari Galactic Grill-G10027

Un altro prodotto che merita di essere incluso in questa speciale guida è il barbecue elettrico progettato da G3Ferrari, dal nome Galactic Grill-G10027. Si tratta di un articolo che si caratterizza da un peso davvero limitato e dalla sua enorme potenza (si parla di circa 1900-2300 W). Ma non è tutto, poiché il Galactic Grill-G10027 ha un corpo interamente in metallo, e una griglia fatta in acciaio inossidabile, adatto dunque al suo utilizzo principale. Tra le altre caratteristiche tecniche, troviamo le dimensioni di 50 x 28 cm. Insomma, un prodotto di ottima fattura, ideale per qualsiasi occasione!

Domoclip BBQ a 12 piastre

Difficilmente qualcuno possiede un barbecue così grande da soddisfare la fame di moltissime persone, ma niente paura! La soluzione pensata da Domoclip possiede ben 12 piastre, e può di conseguenza accontentare il palato di 12 persone! Tra le caratteristiche di questo prodotto, troviamo inoltre un termostato regolabile, una spia di controllo e di ben due pratiche maniglie. Tutte le piastre sono rivestite con un materiale antiaderente e la griglia è completamente removibile, in modo facile e soprattutto veloce. Per quanto concerne la potenza erogata, questo Domoclip raggiunge 1800 W! Niente male per un prodotto che costa all’incirca 75 euro!

George Foreman Smokeless BBQ

Tra le soluzioni più compatte di questo segmento di mercato troviamo certamente il barbecue elettrico progettato e sviluppato da George Foreman. Si tratta di un prodotto dalle dimensioni ridotte, e di una discreta potenza (1350 W). Rispetto agli altri barbecue, questo possiede una griglia progettata per indirizzare il grasso bollente verso il vassoio raccogli-gocce e, come se non bastasse, c’è la possibilità di regolare la temperatura della serpentina con una piccola manopola. Inoltre, la piastra e il vassoio sono completamente lavabili in lavastoviglie, così da semplificare la pulizia e la manutenzione. Il suo prezzo di vendita? Circa 100 euro!

