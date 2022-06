I prodotti di cosmesi sono in continua espansione nel nostro mercato, a partire dai più classici e comuni fino ai più innovativi e particolari del settore. Il trucco è un ambito in continua evoluzione, come buona parte del settore che si occupa della cura della persona e, proprio per questo, abbiamo deciso di proporvi una lista di prodotti, per quanto riguarda il mondo dei blush. Si tratta di uno degli step più comuni e antichi della propria make-up routine, in quanto il concetto di “colore sulle guance” è sinonimo di salute e bellezza già da molto prima che Dior, Collistar o altri marchi ci proponessero i loro cosmetici. Il blush, per chi non lo sapesse, è un prodotto in polvere compatta o in pasta, pensato per aggiungere vivacità alle gote.

Per questo, nella lista di oggi, abbiamo deciso di inserire alcuni dei blush più validi sul mercato, i più apprezzati dalla community del beauty nel corso di questo periodo e i più consigliati se state pensando di acquistare un cosmetico nuovo. Alcuni sono storici, iconici e poco modificati nel corso degli anni, mentre altri sono più recenti e supportati dalle nuove tecnologie del mondo beauty.

All’interno del nostro articolo di oggi abbiamo deciso di inserire quante più possibilità, non solo per il budget richiesto ma anche per formulazione e pigmentazione: in commercio potete trovare prodotti in polvere, altri in stick, alcuni shimmer e luminosi, altri opachi. Le proposte sono davvero moltissime, pensate per tipologie di pelle, oppure, per l’effetto che si vuole dare, più leggero e naturale, oppure più marcato ed evidente.

Nell’articolo di oggi vi parleremo di alcuni dei blush più interessanti, passando per alcune proposte abbastanza consolidate negli anni, e per questo più costose, ma anche per cosmetici altrettanto validi e a buon mercato: vi spiegheremo quando acquistarli, secondo il finish e la formula, in modo tale da assicurarvi un’ottima riuscita e un acquisto di cui sarete indubbiamente soddisfatti.

I migliori blush

L’Oreal Accord Parfait

L’Oreal Accord Parfait è, senza dubbio, uno dei migliori blush per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Il budget necessario si aggira tra poco meno di 8 euro fino a poco più di 10 euro e, per una cifra così modica, acquisterete un prodotto leggero, naturale ma estremamente pigmentato. Si tratta di un blush in polvere che scolpisce ed esalta gli zigomi con intensità, perfetto anche per chi è alle prime armi con questo genere di cosmetici: potrete decidere di stratificarlo e modularlo in base alle vostre necessità, grazie a un’altissima scrivenza, evidente ma non eccessiva, che vi permetterà di scegliere la quantità di blush con cui colorare le vostre guance.

Rimmel Maxi Blush

Anche in questo caso, parliamo di un fard in polvere estremamente valido e conveniente in formato maxi. Facile da applicare su zigomi e gote, da sfumare rapidamente con il giusto pennello attraverso semplici movimenti circolari e in grado di donare un finish matte iper pigmentato, opaco estremamente naturale e impattante. Il blush di Rimmel è un vero e proprio must have, anche perché si tratta di uno di quei prodotti a lunga durata, in grado di rimanere sul viso anche dopo lunghe giornate o dopo aver sudato. Le colorazioni a disposizione sono poche ma perfettamente divise per toni e sottotoni di pelle, in grado di abbracciare un’utenza piuttosto ampia.

Nars Blush

Passiamo a un marchio di makeup professionale, altamente conosciuto nel mondo beauty. Stiamo parlando di François Nars, fondatore di Nars, celebre per le sue proposte che spaziano dal classico “look naturale” fino alla stravaganza totale. François ha rivoluzionato i criteri della bellezza, con prodotti di qualità impareggiabile, utilizzati dalle star di tutto il mondo. Il blush del marchio è profondamente variegato, starà a voi scegliere tra le 10 nuove shades che variano dalle tonalità matte fino a dei delicati shimmer. Si tratta di un prodotto spraffino, setoso ed estramemente modulabile sul proprio viso: il blush perfetto da usare in qualsiasi occasione, per un effetto naturale ma pigmentato al punto giusto.

Dior Rouge Blush

La polvere Rouge Blush offre alle guance un colore intenso e ultra-pigmentato assicurando un make-up elegante, delicato e a lunga tenuta. Le tonalità di questo blush si ispirano al rossetto Rouge Dior, icona del famoso marchio nell’ambito beauty. Il prodotto è disponibile in diversi finish, quindi potrete ponderarne l’acquisto anche se avete delle preferenze specifiche; le varianti sono matte, iridescenti oppure satinate. La texture è stata pensata per fondersi alla perfezione con la vostra pelle, assicurando una tenuta impeccabile per tutta la giornata.

Dolce & Gabbana Blush of Roses

Blush of Roses esalta delicatamente gli zigomi con un tocco di colore immediato e luminoso in una sola applicazione. La sua formula ultra leggera e la texture in polvere compatta ultra delicata offrono una sensazione di comfort sulla pelle che persiste per tutta la giornata. Il prodotto è arricchito con il Mediterranean Glow Complex, utilizzato per levigare e idratare la vostra pelle. La formula è costituita da pigmenti di perla che si fondono perfettamente con l’incarnato, per un effetto estremamente radioso. Questo blush è disponibile in ben 12 nuance differenti con un finish matte, luminoso o delicatamente brillante.

Come scegliere il blush

Lo scopo di questo cosmetico è donare un aspetto super sano e fresco al vostro volto, con il minimo sforzo e possibilmente che il minimo indispensabile di prodotto applicato. Come vi abbiamo già spiegato nella nostra introduzione, e nel corso della nostra lista, i blush in commercio sono davvero variegati, per questo abbiamo deciso di elencare le caratteristiche specifiche da tenere presenti durante la vostra ricerca. Lo scopo principale di questi elementi da tenere sott’occhio? Scegliere un articolo che sia adatto alla vostra pelle e che vi assicuri il risultato che volete ottenere, per il massimo del comfort.

I blush sul mercato sono davvero moltissimi e si differenziano per tipologia di pelle su cui fanno applicati, per colore, per formula e addirittura per l’effetto finale che doneranno al vostro incarnato. Potrete trovare davvero di tutto, dai prodotti perfetti per dare quel pizzico di colore da notare a malapena fino a cosmetici pensati per riempire di colore la zona delle vostre guance. Dal pesca al rosa, fino a colori più freddi e neutri, il mercato del beauty pensa davvero a tutto e non si lascia sfuggire nemmeno una necessità o una tendenza del momento. Tutte queste informazioni vanno valutate da vicino per acquistare un cosmetico che abbia tutte le caratteristiche di cui necessitate, senza scendere a compromessi e rinunciare all’effetto che più preferite. Entriamo nel dettaglio di ciò che dovrete osservare con estrema attenzione durante la scelta dell’articolo migliore per voi.

Tono e sottotono della vostra pelle

Tipo di pelle

Colore

Formula

Finish

Tono e sottotono della vostra pelle

Il check del tono e del sottotono della pelle è effettivamente il primo step da attuare nella ricerca di un blush: si tratta del primo controllo da fare nel momento in cui ci si mette alla ricerca di un prodotto che va applicato sulla pelle. Ovviamente, come già saprete, la pelle si diversifica moltissimo da persona a persona e identificarne la tipologia e i colori che la compongono è fondamentale se non si vuole fare un buco nell’acqua.

Ma cosa sono il tono e il sottotono di cui vi stiamo parlando? Il tono della pelle è il colore che potrete facilmente notare superficie, quello immediatamente evidente: normalmente lo definiremmo come chiarissimo, chiaro, medio e scuro. Invece, il sottotono è un tratto più complicato da distinguere nella maniera adeguata, in quanto si tratta di classificare la propria pelle per colori caldi, freddi oppure neutri. Quando parliamo di sottotono neutro stiamo intendendo un colore che viri verso il grigio, con quello freddo verso rosa, rosso e blu, e infine con quello caldo verso tinte giallo, oro o addirittura pesca. Una volta compreso questo aspetto, individuare il colore più in armonia con voi, sarà un gioco da ragazzi. Trovare il blush che riesca effettivamente a valorizzare il vostro volto, escludendo determinate tonalità in base al tono e al sottotono vi aiuterà a ottenere un risultato molto più radioso e soddisfacente.

Tipo di pelle

Proprio perché abbiamo spiegato quanto sia importante comprendere la propria “base” prima di acquistare qualsiasi blush, dopo il tono e sottotono (oppure prima, è indifferente) va valutata anche la tipologia di pelle. Per racchiudere il tutto in 4 grandi macro-categorie, parliamo di: pelle normale, pelle grassa, pelle secca e pelle mista. La prima è caratterizzata da un aspetto compatto e liscio; la seconda ha il tipico aspetto lucido, con pori più evidenti, aperti e una secrezione maggiore delle ghiandole sebacee; la terza è profondamente disidratata e, al contrario della precedente, è spesso caratterizzata da una mancanza di sebo; infine l’ultima consiste nella coesistenza di zone, di pelle secca e di pelle grassa, alternate. Tenere conto di questa valutazione vi permetterà di portare a casa un prodotto in grado di resistere a lungo sulla vostra pelle ed eviterà di danneggiarla.

Colore

Realizzati gli aspetti di cui abbiamo ampiamente discusso qui sopra, non rimane altro che determinare il colore del blush che deciderete di acquistare. Ovviamente, nel beauty come nella moda, ognuno è libero di scegliere ciò che preferisce, aldilà delle “regole” che possono essere più comunemente condivise. In questa lista però ci teniamo a darvi un ulteriore consiglio, che siamo sicuri apprezzerete. In base alla questione di tono e sottotono che abbiamo già osservato, ci sono delle tinte che si prestano maggiormente e altre che risultano molto in contrasto. Per esempio, per una pelle chiara con un sottotono freddo, potrete puntare su un rosa tenue; nel caso di pelle chiara con un sottotono caldo, un color albicocca è eccezionale; per una pelle olivastra prodotti rosa, fucsia oppure un marrone freddo sono un’ottima scelta; oppure per una pelle scura e dorata delle sfumature pesca o rosa aranciato sono un’opzione molto valida.

Formula

A seconda della vostra pelle, secca, mista, grassa o normale che sia, potrete decidere che blush acquistare anche in base alla consistenza, definita anche come formula. Come vi avevamo già anticipato, le proposte sono davvero moltissime e sono tutte molto differenti, in grado di offrire risultati più o meno naturali e più o meno facili da ottenere.

Blush in stick : si presenta come un vero e proprio stick dalla consistenza cremosa, lunga durata e consigliata prevalentemente per pelli normali o secche, sconsigliata per chi ha imperfezioni marcate;

: si presenta come un vero e proprio stick dalla consistenza cremosa, lunga durata e consigliata prevalentemente per pelli normali o secche, sconsigliata per chi ha imperfezioni marcate; Blush in gel : sempre una variante cremosa, più leggera e naturale dello stick ma più complicato da stendere per chi non ne ha mai fatto uso;

: sempre una variante cremosa, più leggera e naturale dello stick ma più complicato da stendere per chi non ne ha mai fatto uso; Blush in mousse : spumoso, molto leggero, quasi come un velo sulla pelle, adatto a chi ha una pelle mista o grassa;

: spumoso, molto leggero, quasi come un velo sulla pelle, adatto a chi ha una pelle mista o grassa; Blush liquido : consistenza fluida, ma coprente e molto densa;

: consistenza fluida, ma coprente e molto densa; Blush in crema : facile da lavorare con le dita, ideale per pelli normali o secche, meno per le grasse o miste;

: facile da lavorare con le dita, ideale per pelli normali o secche, meno per le grasse o miste; Blush compatto : la variante in polvere, pressata in una cialda, tra le più comuni e utilizzate al di là della tipologia di pelle, essendo adatta a quasi tutti i tipi di pelle;

: la variante in polvere, pressata in una cialda, tra le più comuni e utilizzate al di là della tipologia di pelle, essendo adatta a quasi tutti i tipi di pelle; Blush in polvere minerale: caratterizzato da polveri di origine naturale, perfetto per un effetto sottile e leggero;

Finish

Siamo giunti alla fine della nostra guida e, come è giusto che sia, abbiamo deciso di dare uno sguardo all’effetto finale anche definito finish. Le finiture più diffuse tra i blush attualmente distribuiti in commercio sono:

Opaco o matte : senza alcun tipo di riflesso;

: senza alcun tipo di riflesso; Shimmer : contenente piccolissimi pigmenti riflettenti, che creano sulla pelle un effetto profondamente luminoso;

: contenente piccolissimi pigmenti riflettenti, che creano sulla pelle un effetto profondamente luminoso; Satinato: un misto tra opaco e shimmer, più naturale e meno evidente rispetto a quello luminoso.

Va specificato che, più il blush è brillante, più andrà ad evidenziare in maniere marcata i pori della pelle sul vostro viso, ragione per cui va evitato per la maggior parte delle pelli grasse. Per questo motivo si tratta di uno dei prodotti da utilizzare in maniera più cauta e oculata anche quando si realizza un trucco estivo: con il sudore e la naturale apertura dei vostri pori, il risultato potrebbe essere tutto fuorché naturale, andando a enfatizzare notevolmente le imperfezioni sul vostro viso.