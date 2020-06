Ora che l’estate è arrivata, abbiamo piacere sia di passare del tempo all’aria aperta e sia di prenderci cura dei nostri giardini. Se in passato vi abbiamo segnalato gli strumenti essenziali per il giardinaggio stavolta vogliamo parlarvi dei migliori elettrodomestici da giardino, quegli strumenti fondamentali che ci accompagnano nella cura e nella manutenzione del nostro piccolo angolo di verde.

Soluzioni pensate per migliorare la qualità del lavoro ed ottimizzare il tempo che si impiega nel tagliare l’erba o per raccogliere i vari detriti, per detergere oppure per aspirare le superfici esterne e per prendersi cura delle parti più alte dei giardini, il tutto guardando sempre anche alla sicurezza dell’utilizzatore. Abbiamo pensato di proporvi soluzioni che si estendono in un’ampia forbice di prezzo, offrendo alcune soluzioni semplici ma efficaci fino ad arrivare ai più alti concentrati di tecnologia e qualità (e prezzo).

La salute dei nani da giardino è importante per noi, quindi prima di cominciare vogliamo ricordarvi di utilizzare questi elettrodomestici prestando la massima attenzione, evitando eventuali incidenti che possono coinvolgere cose e persone. Ora che abbiamo fatto le dovute avvertenze, siete pronti a farvi consigliare su quali sono i migliori elettrodomestici per la cura del giardino? Bene! Allora mettetevi comodi, buona lettura e buono shopping!

I migliori elettrodomestici da giardino

Idropulitrice Bosch EasyAquatak120

In questa selezione di elettrodomestici da giardino non poteva mancare l’Easy Aquatank 120, un’idropulitrice compatta e versatile che grazie alla sua pressione di 120 bar vi aiuterà con grande efficienza nei lavori di pulizia all’aperto. Grazie alla sua vasta gamma di ugelli potrete rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi situazione e con la pompa autoadescante sarà possibile anche aspirare l’acqua di recipienti o serbatoi con la massima efficienza energetica. L’EasyAcquatank 120 pesa circa 5kg, il che lo rende uno strumento facile da trasportare e riporre, anche per via dell’apposito gancio su cui è possibile fissare la lancia direttamente sull’utensile, in modo da risparmiare il tempo di montaggio.

Aspiratore Kärcher WD3 s olidi-liquidi

Se cercate una macchina aspiratrice multiuso, Kärcher WD 3 è la macchina che fa al caso vostro! Con un robusto e resistente contenitore in plastica dal volume di 17 litri, sarà in grado di aspirare sporco, umido e secco senza ostruire il filtro a cartuccia. La versatilità di questo aspiratore si avverte anche con la possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione in modo da raggiungere anche gli spazi più stretti e dal fatto che oltre ad aspirare è possibile impostare il WD 3 anche con una modalità soffiante. Nella confezione sono presenti due tubi d’aspirazione, il normale da 2 m uno rigido da 0.5 m in modo da adattarsi a qualsiasi evenienza.

Elettrosega Maikita

L’elettrosega Maikita è il perfetto compromesso fra potenza e comodità, infatti nonostante la sua leggerezza e l’impugnatura ergonomica che conferisce una notevole comodità nella presa, è in grado di tagliare legno e ghiaccio senza problemi. Il tensionamento della catena è possibile senza l’ausilio di utensili, ed anche dopo le sessioni di utilizzo più lunghe, rimane tesa. Con l’elettrosega Maikita preparatevi a dire addio anche alle eventuali discussioni con i vicini, perché grazie alla sua silenziosità sarete in grado di utilizzarla senza che gli altri possano dirvi nulla. Non fatevi ingannare dal suo aspetto, potrà sembrare piccola e leggera ma si rivela un prodotto solido, robusto ed estremamente maneggevole.

Tagliaerba a lama rotante Arm 32

Il tagliaerba Arm 32 è un potente rasa erba universale in grado di regolare l’altezza di taglio a 20,40 e 60mm con cui non dovrete più preoccuparvi di tagliare in prossimità di bordi e muri perché grazie ai pettini integrati per l’erba è possibile mantenere un taglio estremamente preciso. Con il suo cesto di raccolta capiente 31 litri, si è puntato ad ottimizzare i tempi di svuotamento del tosaerba e con i suoi 6,8kg di peso le sessioni di utilizzo sono pratiche e mai pesanti. Il tagliaerba Arm 32 è dotato di un potente motore powerdrive da 1.200 Watt che gli consente di affrontare anche le situazioni di taglio contro l’erba più fitta ed alta.

Tagliasiepe AHS 50-20

Hai bisogno di occuparti delle siepi di medie dimensioni? Allora l’AHS 50-20 è lo strumento di cui avevi bisogno, questo utensile unisce mobilità senza fili a prestazioni di massimo livello in appena 2,5 kg di peso! L’innovativa tecnologia Quick Cut permette di tagliare rami e frasche dalle siepi al primo tentativo con rapidità ed efficenza, senza doversi preoccupare di muri e recinzioni perché sull’estremità delle lame è presente un’apposita protezione per evitare eventuali danni. Grazie all’impugnatura anteriore ergonomica e alla protezione per le mani trasparente è possibile tagliare le siepi in qualsiasi posizione da lavoro, pensando sempre alla sicurezza oltre che al comfort.

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore 3000W Black + Decker

Il soffiatore 3000W Black + Decker è la soluzione ideale per mantenere il giardino pulito ed ordinato grazie con il suo triplo utilizzo. Con una velocità di soffiaggio in grado di superare i 400Km/h, il 3000W rimane uno strumento leggero e comodo da utilizzare, ed anche il passaggio alla modalità aspiratore è una procedura estremamente facile da effettuare. La vera particolarità del 3000W è la modalità trituratore incorporata, infatti grazie alla presenza di 12 lame ad altezze differenti è possibile ridurre i detriti aspirati con un rapporto di 16 a 1 prima di mandarli nel sacco di raccolta dalla capacità di 50 litri. Un vero concentrato di efficenza e potenza!

Tagliabordi elettrico EasyGrassCut 23

Scordatevi le erbacce lungo i bordi di vialetti e muri con il tagliabordi EasyGrassCut 23, infatti con questo strumento leggero e ben bilanciato la manutenzione del giardino sarà un compito ancora più semplice. La pratica bobina semiautomatica non necessita di regolazioni manuali ed effettua un taglio continuo mantenendo la lunghezza del filo sempre ottimale per il suo utilizzo. Il motore da 280W dell’EasyGrassCut 23 permette un taglio potente in grado di realizzare finiture di alta qualità, rendendolo uno strumento immancabile in questa selezione.

Potatore e tosasiepi telescopico Greenworks

Non sai come arrivare ad occuparti della parte alta del tuo giardino? Ti forniamo noi la soluzione, quello che cerchi è il potatore e tosaasiepi telescopico Greenworks, un pratico strumento combinato che con l’impugnatura girevole ed il funzionamento a batteria conferisce una libertà quasi totale di movimenti. Grazie alla struttura telescopica allungabile di 2,40mt è possibile raggiungere in modo sicuro senza avere l’ingombro di fili e possibili rischi di inciampo. La leggerezza di entrambi i dispositivi ed il fatto che la batteria ricaricabile da 40V è compatibile con tutti i dispositivi Greenworks, completano il quadro di questo indispensabile strumento multifunzionale.

Robot tagliaerba Worx

Il sogno proibito di molti è diventato realtà: Worx ha realizzato il robot tagliaerba Landroid in grado di occuparsi di superfici fino a 500mq, che con la sua potente lama posizionata lateralmente, è in grado di tagliare anche l’erba più vicina i muri riducendo al minimo la necessita di passare successivamente con un tagliabordi. Dodato di base di ricarica laterale a scomparsa e di wi-fi, questo robot è del tutto programmabile con lo smartphone infatti una volta percorso il perimetro dell’area da operare, verrà calcolato automaticamente il lavoro da fare impostando tutti i dettagli come tempo e regolazione del taglio. Grazie alla presenza di un pratico sensore meteo, in caso di pioggia rilevata viene avvisato il robot di tornare alla base di ricarica.

Arieggiatore elettrico Black + Decker

Se non vuoi più perdere tempo raccogliendo i residui di erba tagliata o le foglie secche, con l’arieggiatore elettrico 600W Black + Decker basterà regolare l’altezza e l’arieggiatore ed il gioco è fatto in pochissimi minuti! Con la sua capiente sacca raccoglierba frontale da 30 lt è possibile raccogliere detriti e smaltirli con estrema necessità, grazie ad un potente motore da 600W che permette di lavorare in maniera rapida ed efficiente. L’interruttore di sicurezza garantisce un’ambiente di lavoro sicuro grazie al fatto che una volta lasciata l’apposita leva, il dispositivo si disattiva immediatamente. Se volete pettinare il vostro giardino in condizioni ottimali tutto l’anno senza sforzi, l’arieggiatore Black + Decker è il compagno ideale da avere al proprio fianco.

